УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

Андрій Ганчук
19 травня 2023, 14:53 оновлено 19 травня, 15:33
262
Наближається конфлікт із низкою супротивників, треба бути готовими до будь-якого подальшого розвитку подій, сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.
'Конфлікт наближається': Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією
Світ до кінця десятиліття стане більш небезпечним та нестабільним місцем – Воллес / Колаж: Главред, фото: gov.uk, Міноборони РФ

Після повномасштабного нападу агресора Росії на Україну існує загроза ескалації конфлікту з Москвою. До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним, треба готуватися до нових викликів, серед яких, в тому числі, зростання впливу Китаю і поширення екстремізму в африканських країнах. Про це заявив міністр Великобританії Бен Уоллес.

Як повідомляє Financial Times, він розповів про те, що існує ризик спалаху більш масштабної глобальної конфронтації в світі до кінця поточного десятиліття.

"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде важливішою для нашого життя", - зазначив Уоллес і закликав збільшити військові витрати до 2,5% ВВП.

відео дня

За його словами, після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну є ймовірність більш широкого конфлікту з Москвою. Серед викликів також зростання впливу Китаю і поширення екстремізму в країнах Африки.

"Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт з низкою супротивників по всьому світу... Нам всім потрібно бути готовими до цього", - сказав Бен Уоллес і підкреслив, що зараз світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".

У НАТО не виключають війну з Росією

Згідно з відомостями Reuters, на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться в липні, країни мають намір затвердити тисячі сторінок секретних документів, в яких буде сказано, як планує діяти блок у разі нападу Росії.

Якщо документи затвердять, це означатиме фундаментальний зсув у політиці НАТО, оскільки навіть під час воєн в Афганістані та Іраку блок не розробляв планів щодо широкомасштабної оборони.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою і колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш противник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути в будь-який момент", - підкреслив високопоставлений військовий чиновник Альянсу, адмірал Роб Бауер.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію, щоб відкинути окупаційні війська Росії із захоплених територій. За словами глави держави, Путіну доведеться шукати вихід у ситуації, коли українські війська підійдуть до окупованого Криму.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів про те, що агресор Росія побоюється фатального удару з боку ЗСУ і намагається підготувати потужні резерви в спробі стримати український натиск. Крім цього ворог готується і до наступальних операцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що окупанти РФ зібрали в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей 152 тисячі військ. Загарбники зміцнюються і готуються до "оборонних" дій.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ під час контрнаступу підуть на прорив

Інші новини:

НАТО новини Великобританії війна Росії та України Бен Воллес
Реклама

Головне за день

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

15:17 Україна
"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

14:53 Світ
Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФ

Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФ

14:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:18

Wayforpay замовив інформаційну кампанію проти НБУ, EasyPay, IBOX BANK, City24 актуально

15:18

MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українськоюВідео

15:17

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під БахмутомВідео

15:10

Як підняти розмір майбутньої пенсії: в ПФУ назвали спосіб, який підходить навіть юним і безробітнимВідео

14:53

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з РосієюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:38

Незручно б вийшло: Симоньян прислали прилад для самозадоволення "зі слідами вибухівки"

14:35

Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФФото

14:32

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

14:26

Вразять оточуючих об'ємом і легкістю: як зробити так, щоб волосся було пишним

Реклама
14:26

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав

14:12

3 продукти, які не можна смажити на соняшниковій олії

14:01

В Україну мчить літо: синоптики розповіли, коли буде спекотно

13:38

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

13:34

Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

13:29

Вийде ніжною і соковитою: кілька секретів, як в духовці правильно запекти курку

13:29

Долар рване вниз: експерти сказали, яким буде курс валюти на початку літа

13:14

Що буде з організмом, якщо відмовитися від цукру

12:57

У мережі з'явилася інформація про невиліковну хворобу Седокової

12:29

Росіяни "захопили Бахмут": Маляр спростувала інформацію

12:20

"Українська команда" передала дрони-камікадзе підрозділу "Скала": "Доставлять вибухівку ворогу"

Реклама
12:20

Що зробити, щоб в туалеті смачно пахло: прості хитрощі з підручних засобів

12:06

Молодик у травні 2023: що чекає на кожен знак зодіаку до 4 червняВідео

11:52

ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарійВідео

11:51

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:45

"Вайкуле, хай їй грець": далекобійник Гостюхін накинувся на співачку і осквернив пам'ять Кікабідзе

11:39

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

11:35

Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

11:17

Намазав і змив: як легко очистити шви між плиткою в домашніх умовах

11:13

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

10:56

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:37

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNNВідео

10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

09:05

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – СвітанВідео

Реклама
09:01

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

08:49

Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - МаломужВідео

08:41

Шольц назвав Росію загрозою всьому світу

08:25

Гороскоп на сьогодні 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської арміїПогляд

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти