'Конфлікт наближається': Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

Наближається конфлікт із низкою супротивників, треба бути готовими до будь-якого подальшого розвитку подій, сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

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Світ до кінця десятиліття стане більш небезпечним та нестабільним місцем – Воллес / Колаж: Главред, фото: gov.uk, Міноборони РФ

Після повномасштабного нападу агресора Росії на Україну існує загроза ескалації конфлікту з Москвою. До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним, треба готуватися до нових викликів, серед яких, в тому числі, зростання впливу Китаю і поширення екстремізму в африканських країнах. Про це заявив міністр Великобританії Бен Уоллес.

Як повідомляє Financial Times, він розповів про те, що існує ризик спалаху більш масштабної глобальної конфронтації в світі до кінця поточного десятиліття.

"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде важливішою для нашого життя", - зазначив Уоллес і закликав збільшити військові витрати до 2,5% ВВП.

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За його словами, після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну є ймовірність більш широкого конфлікту з Москвою. Серед викликів також зростання впливу Китаю і поширення екстремізму в країнах Африки.

"Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт з низкою супротивників по всьому світу... Нам всім потрібно бути готовими до цього", - сказав Бен Уоллес і підкреслив, що зараз світ переживає "кінець аномального періоду після холодної війни".

У НАТО не виключають війну з Росією

Згідно з відомостями Reuters, на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться в липні, країни мають намір затвердити тисячі сторінок секретних документів, в яких буде сказано, як планує діяти блок у разі нападу Росії.

Якщо документи затвердять, це означатиме фундаментальний зсув у політиці НАТО, оскільки навіть під час воєн в Афганістані та Іраку блок не розробляв планів щодо широкомасштабної оборони.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою і колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш противник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути в будь-який момент", - підкреслив високопоставлений військовий чиновник Альянсу, адмірал Роб Бауер.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію, щоб відкинути окупаційні війська Росії із захоплених територій. За словами глави держави, Путіну доведеться шукати вихід у ситуації, коли українські війська підійдуть до окупованого Криму.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів про те, що агресор Росія побоюється фатального удару з боку ЗСУ і намагається підготувати потужні резерви в спробі стримати український натиск. Крім цього ворог готується і до наступальних операцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що окупанти РФ зібрали в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей 152 тисячі військ. Загарбники зміцнюються і готуються до "оборонних" дій.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ під час контрнаступу підуть на прорив

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