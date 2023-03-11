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Росіян охопила паніка: біля кордонів РФ пролетів ядерний бомбардувальник США

11 березня 2023, 23:49
Американський бомбардувальник максимально наблизився до Калінінградської області РФ.
Boeing B-52
Біля кордонів РФ пролетів ядерний бомбардувальник США / Вікіпедія

У суботу, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник разом з польськими винищувачами пролетів вздовж кордону Росії. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак.

"Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - написав Блащак у Twitter.

Варто зазначити, що згідно з даними Flight Radar, американський бомбардувальник пролетів просто біля кордонів Росії з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією, максимально наблизившись до Калінінградської області РФ.

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Данные Flight Radar
Дані Flight Radar

Тим часом у російських пабліках ця новина спричинила хаос. Громадяни країни-агресорки в паніці. Так, російські Telegram-канали заявляють, що американський бомбардувальник B-52 Stratofortress нібито відпрацьовував тренувальні польоти із пуску ракет по Санкт-Петербургу.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про готовність країн-союзниць продовжувати надавати Україні підтримку в боротьбі з російською агресією. За його словами, партнери готові допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля і обмірковувати нові рішення (з приводу військової підтримки України, - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив міністр оборони США.

Також нещодавно у Пентагоні заявили, що США не надають ЗСУ розвіддані для нанесення можливих ударів по території країни-агресорки Росії.

За словами представника Міноборони США Пета Райдера, у нього немає інформації про те, чи проводить Україна операції на території РФ, а тому варто звертатися до української влади. І взагалі генерал зазначив, що ідея − США надають Україні розвіддані для ударів по Росії − апріорі абсурдна.

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