Катастрофічна ситуація для Путіна: чи відповість РФ на події на Курщині - Огризко

Або Путін не розуміє, що відбувається, або розуміє, але своєю словесною жуйкою прикриває те, що він нічого не може зробити, каже Огризко.

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Чи відповість Путін на події на Курщині / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com.ua

Дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, чи є у РФ достатньо сил і ресурсів, щоб відповісти на події на Курщині.

"Згадайте нещодавню нараду у Путіна щодо подій у Курській області. Путін там щось читав з папірця, збиваючись і розповідаючи про соціальні та економічні заходи. Невже це адекватна реакція на те, що відбувається на поки що його території? Лідер ядерної держави, яка погрожує спопелити всіх від Варшави до Лісабона, стерти в прах усе, що є на території України, застосувати всі можливі види ядерної зброї, щось бурмоче про соціально-економічні кроки. Це виглядало ганебно", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат наголосив, що зараз є два варіанти відповіді Путіна.

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"Або Путін не розуміє, що відбувається, або розуміє, але своєю словесною жуйкою прикриває те, що він нічого не може зробити. Якщо Путін рішучий, якщо він - крутий мачо, яким намагається виглядати, він повинен оголосити мобілізацію, сказавши: "Батьківщина в небезпеці! Усі на фронт! Все заради перемоги!", а також привести в стан підвищеної готовності всі ядерні сили. Це те, що повинен був зробити лідер. А те, що ми почули, означає, що лідерства немає", - підкреслює Огризко.

За його словами, ситуація для Путіна стає справді катастрофічною.

"Йому нема на кого спертися. Після прориву прикордонних ліній оборони далі - гуляй-поле: можна їхати в який завгодно бік і нікого не зустріти десятки, а то й сотні кілометрів. До речі, Пригожин це чудово продемонстрував свого часу. Якби в Сил оборони України було трошки більше угруповання, ніж те, що зараз зайшло на територію Курської народної республіки, зупинити його можна було б уже десь під Москвою", - додає екс-міністр закордонних справ України.

Він також зауважив, що усе це означає, що міф про непереможність Росії - це типова традиційна російська казка, щоб усі боялися. Але насправді ще трохи - і ця "хатинка на курячих ніжках" нарешті завалиться.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, 20 серпня Збройні сили України продовжили наступ у Курській області країни-агресора Росії, де у них є нові успіхи. Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), на геолокаційних кадрах видно, як українські безпілотники завдають ударів по техніці РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Відомо, що ЗСУ звільнили вже 1263 квадратних кілометри.

Крім того, аналітик Bild Юліан Рьопке заявляв, що з 16 серпня українські сили почали підривати мости через річку Сейм, що на півночі Глушківського району Курської області. Успішна робота ЗСУ може призвести до відрізання угруповання країни-агресора Росії там, оскільки район із заходу і півдня оточений територіями України.

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