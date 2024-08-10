Як утримати території в Курській області: у США назвали потрібну зброю

Українським військам доведеться відступити з Курської області завчасно, якщо Вашингтон не піде на ухвалення потрібного рішення, пишуть журналісти.

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США потрібно дозволити Україні застосовувати ATACMS на території РФ - WP / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Сили оборони України шокували всіх, коли здійснили раптовий кидок у Курську область РФ і за декілька днів взяли під контроль більше територій, ніж звільнили влітку минулого року. Проте для того, щоб утримати землі, потрібно, щоб США зняли обмеження на використання проти Росії далекобійних ракет ATACMS.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що українці легко зайшли на російську територію, оскільки противник цього не очікував. Територія РФ слабо захищена, тому її військові не здатні оперативно реагувати на загрози.

Як пишуть журналісти, поки що незрозуміло, якими є плани Сил оборони: утримати райони Курської області, щоб спробувати отримати важелі впливу на Москву під час перемовин, або відступити перед тим, як росіяни почнуть свій контрнаступ.

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Частково все залежатиме від позиції Вашингтона. Адміністрації США слід надати українцям можливість використовувати ATACMS по території РФ, щоб ЗСУ не довелося передчасно відступити з Курської області. Ракети допоможуть вражати російські аеродроми та інші цілі в глибині Росії.

"Такі удари, можливо, підкріплені атаками нещодавно придбаних Україною F-16, можуть перешкодити будь-якій російській контратаці. Якщо Україні не буде надано дозвіл від Вашингтона, її війська будуть змушені відступити раніше, ніж це необхідно", - вказали журналісти.

Також у WP наголосили, що росіяни, як і раніше, мають перевагу в живій силі і можуть направити резерви до Курська, навіть не виснажуючи свої передові підрозділи на сході України.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

В України, навпаки, проблеми з комплектацією сил, і перекидання військ з Донецької до Курської області може призвести до великих ризиків.

Коротко про ATACMS / Інфографіка Главреда

Бої в Курській області - головні новини за темою:

Сили оборони з 6 серпня ведуть бої в Курській області Росії, вони контролюють там певні території. Як вважають на Заході, війська на Курщині звільнили більше територій, ніж у рамках торішнього контрнаступу.

Курську атомну електростанцію вже готують до оборони, написали російські ЗМІ. Вказувалося, що всі під'їзди до АЕС були перекриті через побоювання українських атак.

Окупанти перекидають із Херсонського, Запорізького, Куп'янського, Харківського, Покровського, Луганського і навіть Бєлгородського напрямків частину своїх військ, щоб відправити їх у Курську область. Ворог намагається зупинити прорив українських сил на Курщині.

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