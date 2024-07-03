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До Землі наблизився астероїд - яка є загроза

3 липня 2024, 16:49
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Досить великий та потенційно небезпечний астероїд наближається до Землі.
До Землі наблизився астероїд - яка є загроза
Астероїд наближається до Землі / колаж: Главред фото: pixabay

"Потенційно небезпечний" астероїд під назвою 2024 KQ1 наблизиться до Землі 4 липня. Космічний об'єкт науковці умовно охарактеризували таким, що може нести потенційну загрозу людству. Про це повідомили у Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

"Довжина астероїда 180 метрів. Відстань від нього до Землі становитиме 3,5 млн км. Швидкість руху небесного об'єкта – 24 768 км/год", - заявили у космічному агентстві.

Також в НАСА повідомили, що в тому випадку, якщо космічне тіло наближається на відстань 7,5 млн км від Землі, а його розмір перевищує 150 м, то його відносять до категорії "потенційно небезпечних". А саме цей астероїд підпадає під обидва параметри одразу.

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Проте, нацуковці підкреслюють, що відстань 3,5 млн км - це достатньо далеко і побачити такий астероїд буде можливо хіба що за допомогою телескопа.

Цікаве про космос

Нагадаємо, науковці розповіли, чому Плутон перестали вважати планетою, та яким критеріям повинне відповідати небесне тіло, щоб воно вважалось саме планетою.

Раніше Главред вирішив розібратися в цікавому питанні: "Чому планети круглі, а астероїди ні?".

Також раніше ми писали, що ж знаходиться за краєм Всесвіту.

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вчені NASA астероїд космос
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