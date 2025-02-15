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РФ почала виводити із Сирії судна, наповнені боєприпасами: що насправді відбувається

Юлія Закрепа
15 лютого 2025, 17:17оновлено 15 лютого, 17:53
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Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада.
РФ почала виводити із Сирії судна, наповнені боєприпасами: що насправді відбувається
Путін виводить з Сирії судна із зброєю / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

  • Росія почала виводити свої військові активи із Сирії
  • Чи зможе РФ підтримувати режим Асада

У суботу, 15 лютого, міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії.

Згідно з заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії, інформує Reuters.

відео дня

У міністерстві заявили, що Росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях Москви на Близькому Сході".

"Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. - Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою".

Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження Росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.

Новини Сирії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, що Путін може втратити військові бази у Сирії. Москва втрачає надію зберегти дві військові бази в Сирії, які дозволяли їй впливати на Близькому Сході та в Африці. Переговори з новим сирійським урядом зайшли в глухий кут.

У кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії. Стало відомо, що у російського корабля біля берегів Сирії зафіксовано витік пального з баків. Крім того, нова сирійська влада забороняє вхід російських кораблів до порту Тартус.

Також у ГУР дізналися про великі проблеми РФ у Сирії. У Сирії після повалення режиму Башара Асада сотні російських військових не можуть евакуюватися через побоювання, що їх накриють вогнем дорогою з провінції Хомс до авіабази в Хмеймімі.

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