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Путін може втратити військові бази у Сирії: у Bloomberg розкрили наслідки для РФ

Юлія Закрепа
29 січня 2025, 17:33
188
Путін надав військову підтримку Асаду 2015 року, що допомогло змінити хід війни проти повстанських сил у той час.
Путін може втратити військові бази у Сирії: у Bloomberg розкрили наслідки для РФ
Путін може втратити військові бази у Сирії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Головне із матеріалу:

  • Росія використовує дві бази у Сирії
  • Туреччина виступає проти продовження військової присутності Москви у Сирії
  • Росія отримала 49-річну оренду бази Тартус і аеродрому Хмеймім

Москва втрачає надію зберегти дві військові бази в Сирії, які дозволяли їй впливати на Близькому Сході та в Африці. Переговори з новим сирійським урядом зайшли в глухий кут.

Як повідомило джерело видання Bloomberg, російська активність на аеродромі в Хмеймімі обмежена, а два транспортні судна були змушені чекати кілька тижнів, перш ніж сирійська влада дозволила їм пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі для вивезення військової техніки.

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Раніше Кремль сподівався переконати Хаят Тахрір аль-Шам (HTS), колишнє відгалуження Аль-Каїди, яке очолило повалення союзника Кремля Башара Асада, дозволити йому залишитися на базах. Росія допомогла Асаду втекти до Москви, коли його режим впав.

Що відомо про військові бази

Тартус - єдиний російський військово-морський вузол у Середземномор'ї, а Хмеймім - ключова база постачання для дій Москви в багатьох частинах Африки.

Росія використовувала ці дві бази, щоб спробувати відновити свій вплив часів Холодної війни на Близькому Сході. Їхня втрата стала б значним стратегічним відкатом назад, оскільки Росія залишається в ескалації конфронтації зі США та їхніми європейськими союзниками майже три роки відтоді, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін надав військову підтримку Асаду 2015 року, що допомогло змінити хід війни проти повстанських сил у той час. У 2017 році Росія отримала 49-річну оренду бази Тартус і аеродрому Хмеймім.

Туреччина, яка підтримала повстанців у поваленні Асада і є суперником Росії в Сирії, виступає проти продовження військової присутності Москви в країні. Вкрай сумнівно, що нова сирійська влада дозволить Росії залишитися на базах після того, як російські військові літаки атакували сили опозиції під час громадянської війни в країні, заявили два високопоставлених турецьких чиновника.

Туреччина запропонувала постачати сирійським збройним силам зброю і проводити навчання. Значну частину військового потенціалу країни було знищено ізраїльськими атаками після повалення Асада.

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції відвідали Сирію незабаром після Нового року, коли Європейський Союз активізував зусилля з налагодження зв'язків з новою владою і переконання їх обмежити вплив Росії.

Повалення режиму з Сирії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, що 8 грудня у Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила, а Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку.

Експерт Ілія Куса назвав країни, які будуть у плюсі після зміни влади в Сирії. Вигода Туреччини полягає в тому, що зараз турки є головними домінантними політичними і військово-політичними силами в Сирії, які можуть прямо впливати на формування нової влади в Дамаску.

Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії. Диктатор заявив, що коли опозиційні сили зайшли у столицю, він переїхав до провінції Латакія разом із російськими військами для спостереження за бойовими операціями. Не маючи реальної можливості покинути базу, Москва звернулася до командування із вимогою про негайну евакуацію.

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