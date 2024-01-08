Інформація про заправку китайських ракет водою викликає великий сумнів - Defense Express

За даними ЗМІ, китайці нібито замінили ракетне паливо водою, щоб приховати корупцію.

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В армії КНР виявили масштабну корупцію / Колаж Главреда, фото: ua.depositphotos.com

Інформація від "розвідувальних джерел" США Bloomberg про нібито факт корупції у китайській армії, зокрема заправку ракет водою, має щонайменше "дивний" вигляд, ідеться у публікації Defense Express.

Напередодні ЗМІ писали, що очільник Китаю Сі Цзіньпін провів масштабну чистку серед військового керівництва через нібито виявлені факти корупції в армії. Зокрема, Сі нібито розлютило, що балістичні ракети були "заправлені" водою, щоб приховати розкрадання коштів.

Аналітики, своєю чергою, цікавляться, наскільки узагалі можливо замість ракетного палива залити воду і зберігати так ракети.

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При цьому сам фактаж корупції у китайській армії журналісти подають розмито, додають експерти.

Окрім згаданого моменту із нібито заправленими водою ракетами згадується і те, що, за причини корупції, начебто не спрацьовують як слід кришки на шахтних пускових установках під міжконтинентальні балістичні ракети, через що пуск МБР може і не відбутись.

Але ж наведені вище дані виглядають максимально неструктуровано, пояснюють аналітики. Тобто, наприклад, не наводиться деталізація, чи стосуються дані про "заправку водою" ракет лише шахтного базування, чи й на мобільних пускових установках також.

Також не наводяться висновки, що ж саме можуть означати наведені вище факти щодо китайського ракетного арсеналу – може чи не може Китай застосовувати МБР із ядерною зброєю проти США, пише Defense Express.

Однак аналітики допускають і варіант масштабної корупції в армії КНР, через що Сі міг розпочати чистки у військовому керівництві.

США та Китай

Наприкінці 2023 року з'явилась інформація, що Сі Цзіньпін прямо сказав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, що буде прагнути "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм".

Крім цього, лідер Китаю відреагував на прогнози військових лідерів США, які казали, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 чи 2027 році. Він під час розмови з Байденом спростував такі прогнози і сказав, що не встановлював часових рамок.

Раніше експерт Віталій Кулик зауважував, що США вимагатимуть зниження військової підготовки Китаю проти Тайваню, а також будуть говорити про військову загрозу та висловлювати свою стурбованість цими підготовками. Разом з тим він не виключає, вже до 2027 року китайська армія проведе основні модернізаційні процеси і буде мати достатньо військового потенціалу, щоб протистояти будь-кому, хто впишеться за Тайвань.

"Китай в той же час буде говорити, що Сполучені Штати підтримують сепаратизм і заперечують формулу "одна країна – дві системи". Китай ніколи не відмовлявся від Тайваню. Мовляв, є рівень допомоги, давайте на ньому зупинимося", - не виключив експерт.

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