"Триває ефективна підготовка": генерал Маломуж розповів про ядерні навчання НАТО

Країна-агресорка Росія неодноразово погрожувала вдарити ядеркою по Європі та США.

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Генерал Маломуж розповів про ядерні навчання НАТО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН, Главред

Близько року тому російський диктатор Володимир Путін розпочав свою ядерну риторику – ще тоді він чітко заявив про те, що готовий застосувати ядерну зброю. У зв'язку з цим країни НАТО почали реагувати на загрози, які накладає країна-агресорка Росія своєю ядерною риторикою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

Як зазначив Маломуж, готовність до застосування ядерної зброї неодноразово підтверджував заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв та глава МЗС РФ Сергій Лавров. Вони погрожували вдарити ядеркою по Європі та США.

"Зрозуміло, що країни Заходу готуються до таких сценаріїв – це логічна схема. Якби Путін не погрожував на грані фолу, і не демонстрував переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі (а це вже підбрюшшя країн НАТО), цього б не було. Але тепер країни НАТО, передбачаючи різні сценарії, готуються до різних варіантів дій. Тобто там теж триває ефективна підготовка та демонстрація того, що буде відповідь, і Путін не мав спокуси провести шантаж чи тим більше реальні пуски ракет", - підкреслив генерал. відео дня

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні навчання НАТО

Нагадаємо, 16 жовтня НАТО розпочало свої давно заплановані ядерні навчання "Стедфаст нун". У тренувальних польотах над південною Європою залучено до 60 літаків. У маневрах беруть участь 13 країн Альянсу і різні типи літаків, включно з найсучаснішими літаками-винищувачами і американськими бомбардувальниками B-52.

У свою чергу ватажок Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу злякався ядерних навчань НАТО та нафантазував, що країни Північноатлантичного альянсу готуються до ядерного удару по території РФ. Він заявив, що на цих навчаннях, мовляв, відпрацьовують "застосування ядерної зброї за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО".

За його словами, російська армія у відповідь зміцнює свої західні рубежі і "вживає відповідних заходів".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

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