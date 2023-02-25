"Хочемо вбити Трампа": Іран похвалився розробкою далекобійної ракети

Крилата ракета Paveh з дальністю польоту 1650 км вже додана в ракетний арсенал Ірану.

Випробування ракети Paveh / Скріншот

Нову далекобійну ракету Paveh з дальністю польоту на 1650 км розробили в Ірані. При цьому на іранському держТБ вже промайнули кадри з новою розробкою.

"Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана в ракетний арсенал Ісламської Республіки Іран", - сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде, повідомляє Reuters.

На опублікованих кадрах іранський представник говорив про бажання Тегерана помститися США за вбивство високопоставленого іранського командира. "Ми прагнемо вбити Трампа", — цитує видання слова Хаджизаде.

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"Хоча Хаджизаде стверджує, що Іран не мав наміру вбивати "бідних солдатів", коли він завдав балістичну ракетну атаку на сили США в Іраку через кілька днів після того, як Іранський військовий командир Касем Сулеймані був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді", — наголошується в повідомленні.

Журналісти також уточнили, що поява в Ірану нової далекобійної ракети може викликати занепокоєння Заходу, особливо після використання РФ іранських безпілотників у війні проти України.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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