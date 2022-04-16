Готовність тракторних військ: у Фінляндії висміяли ядерну загрозу РФ

Комплекси Бастіон / earth-chronicles.ru

Фіни потролили погрози російської сторони, яка перейшла до ядерного шантажу після заяви про можливий вступ Фінляндії до НАТО.

В Мережі опубліковали відео, яким висміяли раніше оприлюднені кадри РФ з перекиданням комплексів Бастіон до кордонів Фінляндії.

Зазначимо, що фіни креативно обіграли сюжети роликів українців, які тракторами перетягують захоплену у російських окупантів техніку.

При цьому фінські активісти записали відео зафіксувавши перекидання тракторів, готових полювати на військову техніку РФ.

У ролику знята колона з п'яти тракторів, які їдуть в напрямку Санкт-Петербурга. Оператор в кінці так само бере в кадр і наближає дорожній знак, на якому можна бачити відстань до Петербурга і до прикордонного пункту пропуску Ваалімаа.

Раніше в РФ заявляли, що в разі вступу Швеції і Фінляндії в НАТО Росія може стягнути ядерну зброю в Балтику, адже в такому випадку у Кремля стане більше офіційно зареєстрованих супротивників. Про це написав у своєму Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

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