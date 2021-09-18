"Гнівне бурмотіння з Кремля": Польща попередила про небезпеку Білорусі та суперечку через кордони

Білорусь намагається спровокувати міграційну кризу з фейками, пропагандою і кібератаками, сказав Матеуш Моравецький.
Польща і Литва готуються до подальших спроб Білорусі дестабілізувати ситуацію. Країни можуть зійтися в суперечці з Мінськом через кордони держав. Білоруська держава піде в атаку, однак будь-яка риторика з боку Мінська або Кремля тільки зміцнить позиції Варшави і Вільнюса. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
Як повідомляє Польське радіо, він вважає, що Білорусь здійснить спробу спровокувати міграційну кризу, яка супроводжуватиметься фейками, дезінформацією, пропагандистськими штампами та кібератаками. Однак у Мінську і Москві повинні розуміти, що будь-які подібні дії повинні тільки зміцнити позицію Варшави і Вільнюса.
"Це акти агресії, які нас ще більше об'єднують. Кожне гнівне бурмотіння з боку Кремля або Мінська має викликати консолідацію з нашого боку", - зазначив прем'єр.
За його словами, геополітична ситуація демонструє, що надалі Польщі та Литві слід готуватися до зростання загроз на кордонах своїх держав з Білоруссю.
"Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації - на жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", - уточнив Моравецький.
При цьому він додав, що держави вже готуються до "сценарію довготривалої суперечки навколо наших (з республікою Білорусь, - ред.) кордонів".Читайте такжеБілорусь видворяє посла Польщі через "проклятих солдатів"
"Ми зміцнимо ці кордони шляхом нашої співпраці, а також посилимо фізичний захист від нелегальної імміграції, з якої режим Лукашенка зробив зброю", - підкреслив Матуеш Моравецький.
Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що польське місто Білосток і столиця Литви Вільнюс – це "білоруські" землі.
"Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, Вільнюс - це теж білоруське місто і землі навколо", - сказав він.
Заява Польщі про ситуацію на світовій арені
- Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький 16 вересня заявив, що країни Східної Європи через геополітичну ситуацію в світі опинилися в небезпеці. Ситуація змінюється на гірше.
- Дипломат запропонував Україні створити разом з Польщею, Литвою, Латвією, Естонією, Чехією, Угорщиною, Словаччиною та Румунією новий формат для консультацій, в рамках якого можна було б обговорити можливості протистояння новим викликам.
- Ціхоцький підкреслив, що нова ситуація небезпечна для всіх країн, проте найгірше справи йдуть в України, яка не входить ані до ЄС, ані до Північноатлантичного альянсу.