"Гнівне бурмотіння з Кремля": Польща попередила про небезпеку Білорусі та суперечку через кордони

У Польщі заявили про підготовку до протистояння з Білоруссю / УНІАН

Польща і Литва готуються до подальших спроб Білорусі дестабілізувати ситуацію. Країни можуть зійтися в суперечці з Мінськом через кордони держав. Білоруська держава піде в атаку, однак будь-яка риторика з боку Мінська або Кремля тільки зміцнить позиції Варшави і Вільнюса. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Польське радіо, він вважає, що Білорусь здійснить спробу спровокувати міграційну кризу, яка супроводжуватиметься фейками, дезінформацією, пропагандистськими штампами та кібератаками. Однак у Мінську і Москві повинні розуміти, що будь-які подібні дії повинні тільки зміцнити позицію Варшави і Вільнюса.

"Це акти агресії, які нас ще більше об'єднують. Кожне гнівне бурмотіння з боку Кремля або Мінська має викликати консолідацію з нашого боку", - зазначив прем'єр.

За його словами, геополітична ситуація демонструє, що надалі Польщі та Литві слід готуватися до зростання загроз на кордонах своїх держав з Білоруссю.

"Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації - на жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", - уточнив Моравецький.

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При цьому він додав, що держави вже готуються до "сценарію довготривалої суперечки навколо наших (з республікою Білорусь, - ред.) кордонів".Читайте такжеБілорусь видворяє посла Польщі через "проклятих солдатів"

"Ми зміцнимо ці кордони шляхом нашої співпраці, а також посилимо фізичний захист від нелегальної імміграції, з якої режим Лукашенка зробив зброю", - підкреслив Матуеш Моравецький.

Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що польське місто Білосток і столиця Литви Вільнюс – це "білоруські" землі.

"Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, Вільнюс - це теж білоруське місто і землі навколо", - сказав він.

Заява Польщі про ситуацію на світовій арені