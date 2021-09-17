"Це теж білоруське місто і землі навколо": Лукашенко зазіхнув на Польщу і Литву

Олександр Лукашенко вважає всіх людей на Землі білорусами / Reuters

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко у своїй промові розкрив територіальні претензії до Польщі та Литви. Дивний натяк він оприлюднив у п'ятницю, 17 вересня.

"Наші сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій іншій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зарилися на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає", - сказав Лукашенко.

Однак на цьому він свою промову не закінчив і продовжив висловлювання ще більш шокуючою фразою.

"Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білостокщина - це білоруські землі. Вільна (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто і землі навколо", - зазначив формальний президент Білорусі.

За його словами, конфесійна рівновага і національна єдність - основа білоруського суспільства.

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"Всі, хто живе на цій землі - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять", - нарешті уклав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше в Литві вирішили побудувати стіну на кордоні з Білоруссю унаслідок напливу нелегальних мігрантів. Щоб стримати потік біженців, Вільнюс посилив присутність військ на рубежах з Республікою. Держава розглядає проблему міграції як гібридну агресію з боку Мінська.

Також раніше Білорусь закрила кордон з Україною.