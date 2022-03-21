Глава Пентагону пояснив, чому Путін бомбить мирні міста / соцмережі

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає військових невдач.

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що російські військові неефективні з точки зору своїх маневрів на Землі, пише Голос Америки.

За його словами, "вони, по суті, застопорилися".

Глава Пентагону також підкреслив, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

читайте такожАгресори мародерять і вивозять до Росії авто, побутову техніку та українські продуктиВідзначимо, що в Міністерстві оборони Великобританії стверджують, що захоплення Києва залишається пріоритетом Росії. І очікується, що російські агресори відновлять спроби оточити українську столицю в найближчі тижні.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.

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