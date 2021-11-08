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Газпром обрубав транзит газу через Україну: Росія зробила ставку на Турецький потік

8 листопада 2021, 17:34

Транзит російського газу через українську ГТС за 11 місяців скоротився більш ніж на 300 мільйонів кубометрів на тиждень.

Газпром
Газпром за рік збільшив транзит газу Турецьким потоком на 100 мільйонів кубометрів на тиждень / Reuters

Росія запустила процес планомірного скорочення транзиту газу через територію України. І якщо на початку року обсяг постачань палива становив понад 800 мільйонів кубометрів на тиждень, то наразі він становить менше 500 млн. куб. м на тиждень. При цьому прокачування газу Турецьким потоку протягом року зросло зі 100 до 200 мільйонів кубометрів на тиждень.

Згідно з даними дослідження Інституту Брейгеля, на початку 2021 року обсяг транзиту газу для української труби становив понад 800 мільйонів кубічних метрів на тиждень. Проте вже наприкінці зими і навесні постачання не перевищували 600-700 мільйонів кубометрів на тиждень. З вересня транзит став нижче 600 млн. куб. м, а наразі й зовсім становить 500 млн кубометрів.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

При цьому постачання Турецьким потоком протягом поточного року збільшилися вдвічі. Якщо у 2020 році вони становили 100 мільйонів кубометрів на тиждень, то в цьому році дійшли приблизно до 200.

Також вчені підкреслили, що вони зафіксували падіння обсягів транзиту газу й шляхом газопроводу Ямал, який проходить територією Білорусі до Польщі.

Транзит газу через Україну

Сполучені Штати Америки і Німеччина домовилися про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудовано в обмін на низку гарантій для України, яка може втратити статус держави-транзитера. Берлін зобов'язується забезпечити продовження російсько-українського контракту на транзит газу до Європи.

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Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон зазначав, що Декларація Штатів і ФРН щодо ПП-2 нічого не гарантує Києву з приводу продовження транзиту. При цьому навіть якщо українська труба пустуватиме, Газпром сплатить Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року.

У Німеччині призначили уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзе. Таким чином, Берлін почав виконувати свої зобов'язання перед Києвом відносно угоди з Вашингтоном щодо СП-2. Німецька сторона пропонує продовжити контракт Газпрому і Нафтогазу ще на 10 років на вигідних для всіх сторін умовах.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що компанія готова продовжити договір з Газпромом у тому випадку, якщо в майбутньому збережуться всі обсяги газу, які наразі йдуть до ЄС шляхом української ГТС.

При цьому Вітренко не виключив ситуації, за якої Росія може повністю зупинити прокачування газу територією України.

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