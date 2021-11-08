Газпром обрубав транзит газу через Україну: Росія зробила ставку на Турецький потік

Газпром за рік збільшив транзит газу Турецьким потоком на 100 мільйонів кубометрів на тиждень / Reuters

Росія запустила процес планомірного скорочення транзиту газу через територію України. І якщо на початку року обсяг постачань палива становив понад 800 мільйонів кубометрів на тиждень, то наразі він становить менше 500 млн. куб. м на тиждень. При цьому прокачування газу Турецьким потоку протягом року зросло зі 100 до 200 мільйонів кубометрів на тиждень.

Згідно з даними дослідження Інституту Брейгеля, на початку 2021 року обсяг транзиту газу для української труби становив понад 800 мільйонів кубічних метрів на тиждень. Проте вже наприкінці зими і навесні постачання не перевищували 600-700 мільйонів кубометрів на тиждень. З вересня транзит став нижче 600 млн. куб. м, а наразі й зовсім становить 500 млн кубометрів.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну

При цьому постачання Турецьким потоком протягом поточного року збільшилися вдвічі. Якщо у 2020 році вони становили 100 мільйонів кубометрів на тиждень, то в цьому році дійшли приблизно до 200.

Також вчені підкреслили, що вони зафіксували падіння обсягів транзиту газу й шляхом газопроводу Ямал, який проходить територією Білорусі до Польщі.

Транзит газу через Україну

Сполучені Штати Америки і Німеччина домовилися про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудовано в обмін на низку гарантій для України, яка може втратити статус держави-транзитера. Берлін зобов'язується забезпечити продовження російсько-українського контракту на транзит газу до Європи.

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Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон зазначав, що Декларація Штатів і ФРН щодо ПП-2 нічого не гарантує Києву з приводу продовження транзиту. При цьому навіть якщо українська труба пустуватиме, Газпром сплатить Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року.

У Німеччині призначили уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзе. Таким чином, Берлін почав виконувати свої зобов'язання перед Києвом відносно угоди з Вашингтоном щодо СП-2. Німецька сторона пропонує продовжити контракт Газпрому і Нафтогазу ще на 10 років на вигідних для всіх сторін умовах.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що компанія готова продовжити договір з Газпромом у тому випадку, якщо в майбутньому збережуться всі обсяги газу, які наразі йдуть до ЄС шляхом української ГТС.

При цьому Вітренко не виключив ситуації, за якої Росія може повністю зупинити прокачування газу територією України.