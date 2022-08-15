ФСБ зганьбилася 'розкриттям теракту': організатором назвали загиблого навесні українця

Юрій Іонов, якого назвали "організатором теракту", загинув у березні 2022 року при обороні Маріуполя.
В ФСБ РФ заявили про те, що на нафтопроводі у Волгоградській області нібито відвернений диверсійно-терористичний акт. Однак деталі "операції" спадкоємців НКВС-КДБ викликають серйозні сумніви в правдивості оприлюдненої інформації.
У путінській спецслужбі заявили, що при спробі підриву нафтопроводу саморобним вибуховим пристроєм були вбиті двоє росіян. Вони нібито намагалися відстрілюватися з травматичних пістолетів, перероблених під стрілянину бойовими патронами.
Згідно з оприлюдненими даними, вбиті були членами праворадикального угруповання "Реструкт", яке створив відомий в Росії неонацист Максим Марцинкевич на прізвисько Тесак.
При цьому заявлено, що організацією теракту нібито займалися українці, що входять в "Реструкт". Вони назвали імена росіянина Андрія Чуєнкова 1986 року народження, який нібито воює в Україні у складі нацбатальйону "Ураган", і українця Юрія Іонова 1988 року народження, військовослужбовця полку "Азов". Уточнюється, що ФСБ "намагається припинити злочинну діяльність" Юрія Іонова та Андрія Чуєнкова.
Зазначимо, що в полку Азов дійсно служив Юрій Іонов. Однак він загинув у березні 2022 року при обороні Маріуполя, і в квітні був посмертно нагороджений орденом"За мужність".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ. Про успішні дії Захисників України розповів у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
За його даними, в Україні був "утилізований" підполковник ФСБ Микола Горбань.
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