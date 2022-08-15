УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ФСБ зганьбилася "розкриттям теракту": організатором назвали загиблого навесні українця

15 серпня 2022, 19:20

Юрій Іонов, якого назвали "організатором теракту", загинув у березні 2022 року при обороні Маріуполя.

ФСБ зганьбилася 'розкриттям теракту': організатором назвали загиблого навесні українця
Убитих росіян назвали "виконавцями теракту" / скріншот

В ФСБ РФ заявили про те, що на нафтопроводі у Волгоградській області нібито відвернений диверсійно-терористичний акт. Однак деталі "операції" спадкоємців НКВС-КДБ викликають серйозні сумніви в правдивості оприлюдненої інформації.

У путінській спецслужбі заявили, що при спробі підриву нафтопроводу саморобним вибуховим пристроєм були вбиті двоє росіян. Вони нібито намагалися відстрілюватися з травматичних пістолетів, перероблених під стрілянину бойовими патронами.

Згідно з оприлюдненими даними, вбиті були членами праворадикального угруповання "Реструкт", яке створив відомий в Росії неонацист Максим Марцинкевич на прізвисько Тесак.

При цьому заявлено, що організацією теракту нібито займалися українці, що входять в "Реструкт". Вони назвали імена росіянина Андрія Чуєнкова 1986 року народження, який нібито воює в Україні у складі нацбатальйону "Ураган", і українця Юрія Іонова 1988 року народження, військовослужбовця полку "Азов". Уточнюється, що ФСБ "намагається припинити злочинну діяльність" Юрія Іонова та Андрія Чуєнкова.

Зазначимо, що в полку Азов дійсно служив Юрій Іонов. Однак він загинув у березні 2022 року при обороні Маріуполя, і в квітні був посмертно нагороджений орденом"За мужність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ. Про успішні дії Захисників України розповів у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За його даними, в Україні був "утилізований" підполковник ФСБ Микола Горбань.

Читайте ще:

новини Росії ФСБ Азов теракт
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:38

Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача

19:37

Хайп з окупантом-письменником: головна небезпека для УкраїниПогляд

19:28

Допоможе залучити успіх і гроші: що потрібно зробити кожному знаку до кінця 2022 рокуВідео

19:20

ФСБ зганьбилася "розкриттям теракту": організатором назвали загиблого навесні українцяВідео

19:11

"Будемо мочити один одного": Арестович і Подоляк оголосили "війну" між собоюВідео

Реклама
19:04

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2022: Тільцям - великий куш, Левам - здійснення бажань, Рибам - пліткиВідео

18:57

"Якщо опиниться в глухому куті": Клімкін розповів, коли Росія може застосувати ядерну зброю

18:57

"Путіністка" Успенська, яка проводить багато часу США, підтримала скасування віз для росіян

18:38

"Василько, ти що дзьобнув": Ломаченко шокував новою витівкою через війну в УкраїніВідео

18:36

"Гіркіна скалічили": Невзоров розкрив деталі "затримання" терориста

18:34

"Покришили" ворога на півдні: десятки окупантів знищили разом з технікою і складами РФ

18:28

Виглядала як фекалії: Валерія Крук розповіла, як взяла себе в руки

18:15

Для всіх нас біль: дочка Заворотнюк поділилася свіжими новинами про здоров'я матері

18:03

"Вона могла вижити": охоронець принцеси Діани розкрив подробиці смертельної ДТП

17:59

Ріанна через три місяці після вагітності прогулялася в ботфортах

17:50

В Україні дозволили примусово вилучати майно в умовах воєнного стануВідео

17:28

Забув про "денацифікацію" і "демілітаризацію": Путін стримав апетит у війні з УкраїноюВідео

17:26

Російський чиновник не пережив візит на Донбас: його тіло шукали з липня

17:21

Казкова удача і везіння в грошах: 5 знаків зодіаку - щасливчики вересня 2022Відео

17:17

Китай ще не готовий: дипломат розповів, коли може початися війна між США і Китаєм

Реклама
17:17

Прикмети на 16 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

17:16

Російським пропагандистам збільшили зарплату на час війни: названо шокуючі цифри

16:56

"Начальство кончене, гроші не платять": окупанти РФ скаржаться на обман командуванняВідео

16:56

Завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про буревій в УкраїніВідео

16:56

"Правий завжди той, хто захищає свій дім": Лобода на концерті емоційно заговорила про війну

16:48

Вдівець Писанки розповів, коли і де її поховають

16:47

"Один крок від коми, сліпота": відома російська співачка потрапила в реанімацію

16:29

"Я щаслива!": Надя Дорофєєва в прямому ефірі прокоментувала роман з чоловіком колишньої подругиВідео

16:29

Молодик в серпні 2022: що допоможе залучити удачу і благополуччя

16:13

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде переговори про партнерство з легендарним іспанським футбольним клубом

16:08

Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть "військові" зарплати - рішення Ради

16:06

"Втомилася від цієї гидоти": розкрита правда про відносини між Пугачовою і Кіркоровим

16:03

Кухар Путіна зник після вибухів на базі ПВК Вагнера: нові деталі удару ЗСУВідео

15:58

Посміховисько: в мережу злили, як без фонограми співає головна зірка РосіїВідео

15:32

Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен деньВідео

15:26

"Їх у росход": бучанський кат з РФ розповів про звірства і вбивства на КиївщиніВідео

15:25

Російські еліти хочуть припинення війни: за спиною Путіна вже звернулися до Заходу – Mirror

15:18

Як надалі відбуватиметься мобілізація до ЗСУ: детальне роз'ясненняВідео

15:07

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопадаВідео

15:06

Помер Олесь Лупій - український письменник і сценарист

Реклама
14:59

ЗСУ повалили вишку зв'язку в Росії: не встояла й кілька секундВідео

14:59

Український актор "порвав" пародією на росіянку, яка не хоче виїжджати з Криму після "бавовни"Відео

14:35

Деякі господині солять одяг при пранні, а інші їм заздрять: в чому секрет

14:24

Повня у вересні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати неприємності

14:15

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – ГайдайВідео

14:03

"Неймовірна і магічна": Настя Каменських у напівпрозорій сукні розвіяла чутки про вагітність

13:58

"Потрібно буде швидко бігти": окупанти масово вивозять свої сім'ї з МелітополяВідео

13:40

Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

13:37

"Немає більше, усе під завалами": з’явилися кадри знищеної бази "вагнерівців" у ПопаснійВідео

13:32

"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні ХерсонаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти