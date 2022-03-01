Лавров в ООН вибухнув звинуваченнями на адресу України: десятки дипломатів вийшли із залу

Виступ Лаврова в ООН / Скріншот

Перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова по відеозв'язку на засіданні Ради ООН з прав людини дипломати десятка країн на знак протесту вийшли із залу. Він зачитав заяву, в якій Москва, мовляв, виправдовує свій військовий напад на Україну тим, що Київ нібито порушує права людини. Сам він особисто до Женеви не потрапив, оскільки для Росії відтепер закрито європейський повітряний простір.

Як повідомляє Spiegel, як заздалегідь скоординованої акції були залучені посол Німеччини Катерина Сташ і десятки інших делегацій.

Лавров по відеозв'язку зачитав свою заяву, в якій сказав, що Росія напала на Україну нібито через порушення прав людини з боку Києва.

Спочатку Лавров хотів приїхати на зустріч особисто, але його поїздку скасували через те, що небо Європи відтепер для Росії закрито.

Глава МЗС РФ звинуватив Захід у "одержимість" санкціями, які Москва, мовляв, вважає незаконними. Нібито вони впроваджуються проти звичайних людей.

"Захід явно втратив контроль над собою, тому що хоче виплеснути свій гнів на Росію", - говорить Лавров.

Нагадаємо, Росія 24 лютого ввела війська на територію України під приводом, мовляв, "денацифікації" і "демілітаризації" країни. Російські війська обстрілюють мирні житлові квартали і пускають ракети по цивільній інфраструктурі.