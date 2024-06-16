'Це лише початок': президент Латвії назвав орієнтовну дату другого Саміту миру

Президент Латвії прокоментував деякі кулуарні заяви на Глобальному саміті миру щодо проведененя другого мирного саміту вже восени цього року.

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Президент Латвії назвав орієнтовну дату другого Саміту миру / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Другий Глобальний саміт миру щодо України може відбутись протягом наступних одного-двох років. Про це в кулуарах Саміту миру в Швейцарії заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає Укрінформ.

Коментуючи припущення, які звучать у кулуарах Саміту миру в Швейцарії про можливість проведення другої мирної конференції вже восени цього року, Рінкевичс висловив думку, що процес може затягнутися на рік-два.

Він також зазначив, що не варто робити припущення щодо термінів проведення наступної мирної конференції. Наразі, за його словами, необхідно зосередитися на практичному втіленні результатів цього, інавгураційного саміту.

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"Це лише початок мирного політичного процесу. Я був би дуже обережним у твердженнях, що він буде просуватися дуже швидко. Я би сказав, що це може зайняти рік чи два", - сказав президент Латвії, але зауважив, що якщо всі будуть готові провести наступний саміт, то чому не зробити цього.

Велика частина цього буде залежати від політичних процесів у багатьох країнах ЄС, НАТО та ООН.

Реагуючи на маніпулятивні заяви російського лідера Володимира Путіна перед самітом, Рінкевичс відзначив, що це може бути корисним нагадуванням світовій спільноті про те, що Росія бореться не за свої безпекові інтереси; вона веде війну з метою знищення України або принаймні захоплення якнайбільшої кількості територій.

"Я думаю, що такого роду "пропозиція" завдала більше шкоди, ніж користі Російській Федерації", - підкреслив президент Латвії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - головні заяви саміту миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останні "пропозиції" Путіна щодо нібито завершення війни. Її висловлювання були дуже рішучими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає правильною відсутність Росії на Саміті миру в Швейцарії, на якому наголошувала низка країн світу.

Учасники Глобального саміту миру завершили роботу над текстом підсумкової декларації. Після її оголошення декларація буде відкрита для приєднання інших країн, які не брали участі в Мирному саміті. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

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