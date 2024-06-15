Шкодують, що РФ не запросили: дві країни здивували цинічними заявами на саміті миру

Міжнародна спільнота вже більше двох років відчуває наслідки війни в Україні, тому важливо сприяти мирним переговорам, заявив Принц Фейсал.

https://glavred.net/politics/zhaleyut-chto-rf-ne-priglasili-dve-strany-udivili-cinichnymi-zayavleniyami-na-sammite-mira-10573352.html Посилання скопійоване

Саудівська Аравія закликає до мирних переговорів України та Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Участь Росії в Глобальному саміті миру зробила б захід "більш орієнтованим на результат". Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час виступу на саміті у суботу, 15 червня.

Фідан зазначив, що учасники саміту у Швейцарії обізнані про "формулу миру" України та ультиматум Путіна для "мирних переговорів".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", - сказав він. відео дня

Міністр додав, що в разі присутності країни-агресорки Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжити заходів", - зазначив Фідан та навів як приклад угоду про "зерновий коридор", укладену за посередництва Туреччини.

Заява Саудівської Аравії

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, під час пленарного засідання Саміту миру в швейцарському Бюргенштоці, наголосив, що Королівство має добрі взаємини з обома сторонами конфлікту і прагне встановлення миру.

"Від початку цього конфлікту ми маємо добрі взаємини з обома сторонами й сподіваємося на мир", - заявив він.

Принц Фейсал підкреслив, що Саудівська Аравія завжди наголошувала на важливості дотримання міжнародного права, необхідності діалогу, зниження напруги, а також полегшення глобальних наслідків війни для всього світу.

"Наш прем'єр-міністр попросив передати свої найкращі побажання двом сторонам та висловив надію на найближче закінчення війни", - сказав Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

За його словами, міжнародна спільнота вже більше двох років відчуває наслідки цього конфлікту, тому важливо сприяти мирним переговорам і уникати подальшої ескалації. Принц стверджує, що шлях до миру в Україні потребуватиме важких компромісів у рамках дорожньої карти миру.

"Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, це вимагатиме важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру. І тут важливо підкреслити, що будь-який надійний процес потребуватиме участі Росії", - додав міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на Саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що перемир'я без серйозних переговорів і встановлення справедливого миру може призвести до нового замороженого конфлікту, що буде загрозливим для всіх.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський зазначив, що відсутність Росії на саміті пояснюється її небажанням сприяти миру. Коли план дій погодять усі представники країн, тоді його передадуть РФ, щоб на другому саміті миру зафіксувати "реальний кінець війни".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред