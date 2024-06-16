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Текст декларації Саміту миру готовий: Кулеба відповів, чи враховано позицію України

Юрій Берендій
16 червня 2024, 13:01
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Кулеба наголосив, що текст декларації Глобалльного саміту миру у Швейцарії збалансований та відповідає всім принциповим позиціям на яких наполягала Україна.
Текст декларації Саміту миру готовий: Кулеба відповів, чи враховано позицію України
Кулеба розкрив деталі підсумкової декларації Глобального саміту миру / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Країни-учасники Глобального саміту миру завершили роботу над текстом підсумкової декларації. Після його оголошення декларація буде відкритя для приєднання до неї інших країні, які не стали учасниками Мирного саміту. Про це заявив Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами, передає УНІАН.

"Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, вона буде декларацією, вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту", — сказав він.

Міністр повідомив, що наразі кілька країн проводять "внутрішній аналіз спільного комітету" і мають намір приєднатися до нього, навіть якщо вони не беруть участь у саміті в даний час.

відео дня

"Текст (декларації, — ред.) збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна враховані.

Дивіться відео про те, яким буде текст підсумкової декларації Саміту миру:

Текст декларації Саміту миру готовий: Кулеба відповів, чи враховано позицію України
Фото: скріншот

Кулеба також підкреслив, що Україна розуміє, що настане момент, коли потрібно буде спілкуватися з Росією. Проте позиція країни дуже чітка: "Ми не дозволимо агресору диктувати умови".

Останній ультиматум Путіна, за його словами, не викликав жодних особливих реакцій на саміті миру, оскільки всі розуміють, що це було зроблено з метою створення "піар-хвилі" перед самітом.

"У росії розуміли, що саміт буде великим, успішним, потрібно чимось перебивати. Тому висунули "політичну ядерну зброю" в особі Путіна. Довелося йому особисто намагатися збивати наш саміт. Йому це не вдалося, тому серйозного ставлення до його позицій немає", - сказав він.

За його словами, у заявах Путіна були дві основні помилки, за його словами: перша - використання мови ультиматумів, а друга - нездійсненна вимога, щоб суверенна держава відмовилася від своїх суверенних територій.

Текст декларації Саміту миру готовий: Кулеба відповів, чи враховано позицію України
Що відомо про Глобальний саміт миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру - що обговорювали на саміті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країни-учасниці Глобального саміту миру у Швейцарії не обговорювали так званий "мирний план Путіна", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Перемога України не настане одразу на наступний день після завершення Глобального саміту миру у Швейцарії. Українцям потрібно усвідомлювати, що цей саміт не буде чарами у війні Росії проти України, написав у своєму Телеграм-каналі майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

У фінальній декларації Глобального саміту миру, який наразі проходить у Швейцарії, буде зроблено акцент на провині країни-агресора Росії у розв'язанні повномасштабної війни проти України. Про це повідомило новинне агентство Reuters, журналісти якого ознайомилися з проектом документа.

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