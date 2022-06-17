"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

У Держдумі зазивають росіян здавати пляшки / скріншот

У російській Держдумі закликали максимально спростити процес здачі пляшок.

Депутат Олег Нілов вважає, що організувати пункти прийому тари потрібно там, де це зручно. А саме, в торгових центрах. Нілова обурило, що сміттєву реформу розпочали, а питання сортування остаточно не продумали, пишуть російські ЗМІ.

Якщо пункти прийому пляшок будуть в крокової доступності, то сервісом будуть користуватися багато, вважає російський депутат.

Здаючи пляшки, вважає Нілов, користь отримає як держава, так і населення.

читайте такожСанкції тиснуть: російський олігарх хоче отримати українське громадянство"У Росії щодня тисячі, десятки тисяч тонн, величезні суми грошей, корисної вторсировини, органіки, закопується або спалюється, що неприпустимо. Сміттєву реформу почали, не вирішивши як слід питань роздільного збору, а в усьому світі цей роздільний збір становить до 80%. Це, ще раз кажу, і екологія, і величезні гроші", - заявив депутат.

Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні набрати чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

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