"Це не добре!": катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти - Трамп

За словами Трампа, літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт.

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​Трамп відреагував на авіакатастрофу ​ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, інстаграм Трампа

Головне з заяви Трампа:

Катастрофа суден "виглядає так, ніби її можна було запобігти"

Літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт

Диспетчерська вежа не відреагувала належним чином

Увечері 29 січня під час заходу на посадку в Національному аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні регіональний пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся в повітрі з гелікоптером Sikorsky H-60. Президент США Дональд Трамп відреагував на авіакатастрофу.

За його словами, ситуація "виглядає так, ніби її можна було запобігти".

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"Літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт. Вертоліт йшов прямо на літак протягом тривалого часу. Це була ясна ніч, вогні на літаку горіли. Чому вертоліт не піднявся, не опустився, не повернув? Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак? Це погана ситуація, яка виглядає так, ніби її можна було запобігти. Це не добре!" — написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Світові авіакатастрофи - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 30 січня літак зіткнувся з гелікоптером у США і впав у річку. На борту пасажирського літака перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Окрім цього, вранці 25 грудня авіакатастрофа сталася в Казахстані. Розбився літак, який прямував з Баку у російський Грозний.

Згодом Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Тепер за скоєну трагедію парламент країни вимагає від Росії не лише вибачень, однак і компенсацій.

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Як вести себе під час авіакатастрофи? Під час авіакатастрофи важливо діяти швидко та зберігати спокій. Ось основні правила виживання: Перед вильотом: Одягніться правильно – закрите взуття, одяг з довгими рукавами з натуральних тканин.

Вивчіть план евакуації – підрахуйте кількість рядів до найближчого виходу.

Послухайте інструктаж екіпажу – зверніть увагу на демонстрацію використання кисневої маски та рятувального жилета. Під час аварії: Нахиліться вперед, поклавши голову на коліна або на спинку сидіння попереду.

Закрийте голову руками, схрестивши пальці.

Ноги поставте рівно на підлогу, трохи розставивши їх.

Залишайтеся пристебнутими – ремінь безпеки повинен бути затягнутий якомога щільніше.

Користуйтеся кисневою маскою – якщо в салоні впав тиск, надягніть маску першими, а потім допомагайте іншим. Після удару: Якнайшвидше покиньте літак – у вас є 90 секунд до можливого загоряння.

Рухайтеся до найближчого аварійного виходу – якщо він заблокований, негайно шукайте інший.

Уникайте диму – пригніться або прикрийте рот мокрою тканиною.

Залиште всі речі – секунди вирішують життя, не витрачайте їх на багаж. Після евакуації: Відійдіть від літака на безпечну відстань (не менше 150 м).

Допоможіть постраждалим, якщо це можливо.

Очікуйте рятувальників і подавайте сигнали про своє місцезнаходження.

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