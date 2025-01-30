Літак зіткнувся з гелікоптером у США і впав у річку: рятувальники дістають тіла людей

На борту пасажирського літака перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. Шансів виявити живих майже немає.

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Літак зіткнувся з вертольотом у США / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Біля аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні сталася авіакатастрофа

Пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом

Знайти тих, хто вижив, шансів майже немає

У ніч на 30 січня під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом, після чого впав у річку. На борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. Рятувальники витягли з води 18 загиблих. Шансів виявити живих майже немає.

Літак виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines і був регіональним літаком Bombardier CRJ700. Раніше цього дня повітряне судно вилетіло з міста Вічіта, штат Канзас. На борту перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, пише CNN.

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За попередньою інформацією, під час заходу на посадку літак зіткнувся з вертольотом армії США Sikorsky H-60 Black Hawk. На борту гелікоптера був екіпаж із трьох осіб. Вертоліт вилетів із форту Белвуар - армійської бази у Вірджинії.

Після зіткнення пасажирський літак і гелікоптер впали в річку Потомак поблизу аеропорту.

Дивіться відео - Кадри авіакатастрофи у Вашингтоні:

На місці події на річці Потомак триває масштабна пошуково-рятувальна операція за участю водолазів.

Як повідомляє CBS News, рятувальники почали діставати тіла людей з річки, але тих, хто вижив, поки що немає.

У воді було три ділянки з уламками. Станом на 23:30 29 січня за східним часом було витягнуто щонайменше 18 тіл. За словами офіцера, тих, хто вижив, поки що не виявлено.

Тим часом начальник пожежної охорони та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джон А. Доннеллі-старший заявив, що всі пошуково-рятувальні роботи ведуться у воді та умови "небезпечні".

"Вода, в якій ми працюємо, має глибину близько 8 футів (2,4 метра, - ред.), там вітер, там є шматки льоду, тож, працювати просто небезпечно і важко. Вода темна, каламутна, і це дуже складні умови для занурення", - сказав Доннеллі.

Він додав, що пошукова операція, найімовірніше, займе кілька днів.

Катастрофа літака Embraer E190 під Актау - що про це відомо

Як писав Главред, вранці 25 грудня в Казахстані сталасяавіакатастрофа. Літак, який розбився, прямував із Баку до російського Грозного.

Згодом Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Парламент вимагає компенсацій від РФ. Окрім цього, Москва має попросити вибачення за скоєну трагедію.

Через деякий час Путін зателефонував Алієву, щоб вибачитися за "трагічний інцидент". Однак під час розмови лідер РФ не визнав відповідальності за збиття літака .

Водночас президент Азербайджану Алієв теж зробив заяву щодо катастрофи літака під Актау. Він звинуватив Росію в тому, що вони "хочуть зам'яти справу".

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