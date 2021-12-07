Якщо Росія нападе на Україну, США змусять Німеччину зарубати Північний потік-2 - Bloomberg

Північний потік-2 важливий для Путіна, оскільки магістраль може забезпечити РФ великі обсяги продаж газу в Європу / Reuters

Якщо Росія зважиться піти на нову військову операцію проти України, США звернуться до влади Німеччини з вимогою відмовитися від реалізації російського енергетичного проекту Північний потік-2. Причому Берлін повинен буде взяти на себе таке зобов'язання.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Штати вимагатимуть від нового уряду Німеччини ухвалити зобов'язання щодо відмови від запуску Північного потоку-2 у разі військового вторгнення Росії в Україну.

У матеріалі також наголошується, що сьогодні Захід розглядає газопровід ПП-2 як можливий важіль тиску на главу Кремля Володимира Путіна.

"Північний потік-2" важливий як для Путіна, оскільки він є маршрутом для продажу великих обсягів газу до Європи, так і для Німеччини, яка покладається на постачання з Росії. Довгостроковий проект трубопроводу був періодичним джерелом напруженості між США та Німеччиною, оскільки адміністрація канцлерки Ангели Меркель не бажала використовувати його в якості політичного інструменту у відносинах з Путіним", - пишуть журналісти.

Крім того, в агентстві нагадали, що критики Північного потоку-2 давно виступають проти реалізації проекту, оскільки він серйозно посилює залежність Європи від газу з Росії. І якщо у 2020 році Газпром поставив до країн Євросоюзу третину від усього споживаного Європою газу, то така залежність, враховуючи скорочення внутрішнього видобутку газу в ЄС, тільки посилиться.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН прийняло рішення призупинити процедуру сертифікації компанії-оператора російського енергетичного проекту Північний потік-2.

У Берліні акцентували увагу на тому, що причиною зупинки процесу щодо ПП-2 є невідповідність структури власності проекту законодавству Німеччини.

Для того, щоб сертифікація продовжилася, компанія Nord Stream AG – оператор газопроводу Північний потік-2 – повинна на території Німеччини зареєструвати компанію, яка стане власником німецької ділянки магістралі.

Допоки вимога регулятора Німеччини не буде виконана, сертифікацію російського енергопроекту ПП-2 не відновлять.

У Нафтогазі заявили про те, що Росія в процесі сертифікації проекту Північний потік-2 задіяла прийоми, пов'язані з "юридичними трюками". За словами глави української компанії Юрія Вітренка, Газпром збирається зареєструвати у Німеччині юридичну особу, яку планують зробити оператором тільки німецької частини трубопроводу. Менеджер вважає, що такі дії не відповідають правилам Європи, і закликає США вдарити санкціями по новій російській компанії.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що Москва виконає всі вимоги німецького регулятора, оскільки має намір запустити Північний потік-2 якомога швидше.