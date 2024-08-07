Ще одна країна Африки розірвала дипвідносини з Україною

Слідом за Малі Нігер розриває дипломатичні стосунки з Україною, звинувачуючи її у підтримці агресії опозиції в африканських країнах. Про це повідомив речник уряду Нігера Амаду Абдраман.
Чиновник повідомив, що рішення про припинення відносин з Україною вступає в дію негайно.
"Нігер передає це питання до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою винесення рішення щодо української агресії", - заявив Абдраман.відео дня
Наразі відомо, що українців підозрюють у підтримці активних дій опозиції в Африці, Сахелі та Малі.
В опублікованій заяві повторювалися нарративи російської пропаганди про "злочинну та неонацистську владу", яка є "союзником міжнародного тероризму".
Українська влада заявила, що в Малі діють бійці ПВК "Вагнер", проти яких Україна має право воювати.
Конфлікт в Малі та Африці
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перехідний уряд Республіки Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною. Київ звинувачують у підтримці дій повстанців-туарегів.
Також варто сказати, що поточний "уряд" Малі - це справжня військова хунта, яку легальним урядом визнає дуже небагато країн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що очільник ГУР Кирило Буданов давно планував допомогти повстанцям-туарегам в Малі.
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