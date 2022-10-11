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Ердоган знову зустрінеться з Путіним: ЗМІ розкрили деталі розмови

11 жовтня 2022, 16:05

Ердоган досі не прокоментував масові російські удари по Україні в понеділок, 10 жовтня.

Ердоган, Путін
Ердоган, Путін / скріншот з відео, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним на полях регіонального саміту.

Як повідомляє AFP з посиланням на інформацію турецьких офіційних осіб, зустріч може пройти 12 жовтня в столиці Казахстану Астані, передає eurointegration.com.ua.

Ердоган зустрічався з Путіним в кулуарах регіонального саміту в Узбекистані минулого місяця.

Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів.

Варто відзначити, що Ердоган досі не прокоментував масові російські удари по Україні в понеділок, 10 жовтня.

При цьому міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою після атак.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Читайте також:

війна в Україні Казахстан Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган
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