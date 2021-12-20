Дуда назвав проблему Путіна через НАТО

Анджей Дуда / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда оцінив поведінку президента Росії Володимира Путіна щодо НАТО.

За словами польського лідера, коли одна велика держава озвучує ультиматум, і якщо на нього погоджуються, то після цього йде серйозна військова агресія і в результаті починається війна.

Він зазначив, що Путін або перебуває в такій ситуації, коли йому дуже треба продемонструвати імперську силу Росії, або він прийшов до висновку, що Захід НАТО переживає момент слабкості, під час якого вони погодяться на такий ультиматум.

"Якщо подивитися на історичну перспективу, то ми можемо вивчити важливі уроки і якщо подивитися, то в такій ситуації, коли одна велика держава озвучує ультиматум, і якщо на нього погоджуються, то після цього йде серйозна військова агресія і в результаті починається війна", - заявив він.

За його словами, потрібно подивитися на історію і не погоджуватися на такі ультиматуми.

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"Може бути контрультиматум, який намагатиметься заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції", - заявив президент Польщі.

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Російський проект договору з НАТО

Нагадаємо, 17 грудня на сайті МЗС Росії був опублікований російський проект угоди Про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО.

Проект складається з дев'яти статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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