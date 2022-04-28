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Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

28 квітня 2022, 00:12

Росія майже на півтора-два роки опиниться в стані глибокої кризи, вважає Олексій Кудрін.

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Росія житиме в дуже складній ситуації - Кудрін / Reuters

Росія у найближчі два роки зіткнеться з "дуже складною ситуацією". Згідно з базовим сценарієм, падіння ВВП вже в цьому році складе 8,8%. Консервативні прогнози взагалі очікують на падіння на 12,4%. Нинішня криза буде куди суттєвішою, ніж ситуація у 2009 році, або економічна обстановка через COVID-19. Про це заявив глава російської Рахункової палати Олексій Кудрін.

Як повідомляє РБК, під час засідання Ради законодавців, російський економіст, якого Путін називав своїм другом, сказав, що базовий сценарій падіння ВВП цього року – 8,8%.

За його словами, на країну очікує 1,5-2 роки життя в дуже складній ситуації. Консервативні прогнози оцінюють падіння ВВП й зовсім в 12,4%, а додаткові витрати на підтримку економіки можуть перевищити 53 мільярди доларів США.

"Майже півтора-два роки ми будемо жити в дуже складній ситуації", - вважає Кудрін.

Також він додав, що нова криза буде серйознішою, ніж ситуація у 2009 році або за пандемії коронавірусної інфекції.

"А що, сталося-то? Все ж ніби було "за планом?"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова Кудріна. Чиновник зазначив, що економічна ситуація явно складається не так, як планували у Росії.

читайте такожРосії загрожує дефолт і кредитна блокада - глава одного з найбільших банків РФ"Голова Рахункової палати Росії Кудрін засмучено повідомляє, що в найближчі два роки на російську економіку очікує "дуже складна ситуація". А що, сталося-то? Все ж ніби було "за планом"? Або, може, в "плані" йшлося саме про швидке падіння ВВП РФ на коліна?"- підкреслив Михайло Подоляк.

Росії прогнозують дефолт

Агентство Bloomberg повідомляло, що Росія, цілком ймовірно, вже цього року зіткнеться з дефолтом за зовнішніми позиками. Казначейство Штатів зупинило виплати доларових боргів з рахунків РФ в американських банках. Це сталося після того, як російські війська напали на Україну.

Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія не зможе уникнути дефолту. Санкції через військове вторгнення в Україну посилюються. Російське ВВП має скоротитися на 11%.

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