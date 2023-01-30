"Навіть з хімієтерапією вмирають": лікар розповів про ймовірний діагноз Путіна

Борис Бриль нагадав про те, що Володимиру Путіну "ставили" діагноз раку підшлункової залози.

Володимир Путін / Скріншот

Чутки про смертельні захворювання російського диктатора Володимира Путіна поки не мають підтвердження, заявив військовий лікар з Ізраїлю Борис Бриль.

Він заявив про те, що не вірить повідомленням про нібито невиліковні хвороби Путіна і "смертельні" діагнози, які йому заочно ставлять. Свою думку він висловив в ефірі Radio NV.

При цьому медик не виключив, що у Путіна можуть бути хвороби, які притаманні людям його віку.

"Майже впевнений на 99%, що це не так (у смертельний діагноз, - ред.). І до не те, що навіть смертельним діагнозам, від яких вмирають, але і до будь — яких інших захворювань, крім як, може бути, базовим за віком [ставлюся скептично]", - підкреслив ізраїльський лікар.

Він також нагадав про те, що Путіну приписували діагноз раку підшлункової залози.

"При раку підшлункової залози, якщо ми візьмемо часовий проміжок, людина навіть з хіміотерапією повинна померти. При найкращих варіантах лікування", - пояснив Ізраїльський фахівець.

За його словами, також не має сенсу обговорювати ймовірність хвороби Паркінсона у Путіна.

"Думаю, що здоровий (Путін, - ред.). І як би не хотілося багатьом видавати бажане за дійсне, це не зовсім вірно. І, можливо, шкідливо. Тому що недооцінка в даній ситуації ворога [може навіть нашкодити]", — додав Бриль.

Хто такий Борис Бриль Лікар вищої категорії з більш ніж 20-річним стажем. Має досвід роботи у відомих ізраїльських клініках. Співавтор патентних винаходів в області лікарських препаратів.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Читайте більше: