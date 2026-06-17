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Далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні - ЗМІ розкрили деталі рішення G7

Юрій Берендій
17 червня 2026, 18:00
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Країни G7 домовилися надати Україні ліцензії для розширення виробництва сучасних систем ППО та далекобійних ракет безпосередньо на її території.
Далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні - ЗМІ розкрили деталі рішення G7
Саміт G7 - далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що пише Le Parisien:

  • G7 погодилася створити в Україні умови для виробництва ракет і ППО
  • Західні партнери передадуть українській стороні необхідні ліцензії

Країни "Великої сімки" погодилися не лише наростити військову допомогу Україні, а й створити умови для виробництва на українській території далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за ліцензіями західних партнерів. Про це повідомило дипломатичне джерело на полях саміту G7 в Евіані в коментарі Le Parisien.

Ініціатива передбачає розширення можливостей української оборонної промисловості завдяки передачі ліцензій від західних виробників. Крім постачання нових озброєнь, країни G7 мають намір забезпечити умови для їхнього виготовлення безпосередньо в Україні.

відео дня

"Ми будемо виробляти за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби удару в глибину, тобто ракети великої дальності", — повідомило дипломатичне джерело.

У спільній заяві лідери країн G7 також домовилися наростити передачу Україні засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також озброєння великої дальності. Окремо вони підтвердили готовність надавати ліцензії, які дадуть змогу Україні збільшити власне військове виробництво.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам для реалізації цієї програми. За його словами, такий підхід дозволить швидше наростити обсяги випуску необхідного озброєння.

"Наразі ми всі виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати шляхом надання ліцензій підприємствам, які мають такі виробничі потужності, зокрема європейським та українським компаніям", — наголосив Мерц.

Далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні - ЗМІ розкрили деталі рішення G7
G-7 / Інфографіка: Главред

Дефіцит ракет для ППО в Україні - що відомо

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що Україна й надалі відчуватиме нестачу ракет для систем протиповітряної оборони аж до завершення війни.

За його словами, дефіцит таких боєприпасів був, залишається і зберігатиметься надалі, оскільки їх виробництво у світі обмежене. Він наголосив, що забезпечення ППО необхідними ракетами значною мірою залежить від взаємодії та домовленостей із міжнародними партнерами.

"Навіть воїни звертаються, щоб вплинути на цей процес щодо постачання ракет", - наголосив він.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Саміт G7 - останні новини за темою

Нагадаємо, підтримка у вигляді масштабної військової допомоги Україні від G7 отримала новий імпульс на останньому саміті, де обговорювали і гарантії безпеки. Представники країн домовились про посилення озброєнь, що включає передачу ліцензій на виробництво озброєння. Це стало важливим кроком у комплексній підтримці обороноздатності України на тлі триваючої агресії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом, у яких участь також брали Марко Рубіо та Рустем Умєров. У цих дискусіях ключовою темою стала узгодження позицій лідерів на саміті G7 щодо подальшої підтримки України, що має підвищити координацію і скоординованість дій партнерів.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський підкреслив важливість отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем, що є критичним елементом для посилення української ППО. Це рішення спонукатиме прискорення виробництва стратегічного озброєння на території України та посилить обороноздатність держави в умовах війни.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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