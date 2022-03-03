НП в Румунії: зник з радарів винищувач МіГ-21, розбився вертоліт, що вилетів за ним

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У Румунії зник з радарів літак МіГ-21, який виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею.

Це район на північному сході країни на узбережжі Чорного моря майже на кордоні з Україною, повідомляє Міноборони Румунії..

Відзначається, що з авіабази він вилетів о 19:50. О 20: 03 у літака був втрачений зв'язок з диспетчерською вежею, після чого він зник з радарів.

При цьому на його пошук відразу був відправлений вертоліт IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок з ним зник о 20:44. Згодом виявилося, що вертоліт розбився в 11 кілометрах від аеродрому.

У свою чергу румунське видання Digi 24 з посиланням на Міністра оборони Василя Дінка повідомляє, що всі п'ять членів екіпажу загинули.

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Разом з тим міністр оборони Румунії Василе динку підтвердив, що всі, хто перебував на борту вертольота, загинули. Спочатку йшлося про п'ять військовослужбовців. Однак згодом стало відомо, що загиблих-семеро. Ще двоє-це рятувальники ВМС Румунії.

Доля літака МіГ - 21 і його пілота досі залишається невідомою.