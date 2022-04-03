Чотири машини керівництва центру спецоперацій ФСБ Росії згоріли під Москвою

Останнім часом у Росії все частіше стали підпалювати авто чиновників і військових - журналіст / Скріншот відео Telegram-канал Дениса Казанського

У Балашисі Московської області в неділю вночі, 3 квітня, загорілися автомобілі, які належать керівникам Центру спеціального призначення ФСБ Росії. Займання машин сталося одночасно і могло бути не випадковим. Про це заявив український журналіст Денис Казанський.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відповідне відео і повідомив, що згідно з даними розвідки, автомобілі належать співробітникам центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки. Їх військова частина 35690 знаходиться у Балашисі, Підмосков'ї.

Як стверджує блогер, у Росії останнім часом частіше стали фіксувати умисні підпали транспортних засобів чиновників і військових. Ще нещодавно згоріли автомобілі 82-ї радіотехнічної бригади і 95-ї радіотехнічної бригади у Смоленській області.

Також він додав, що військовим погрожують фізичною розправою, якщо вони відправляться на війну з Україною.

"Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи у разі, якщо вони погодяться брати участь у війні проти України", - підкреслив Денис Казанський.

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 1 квітня, на складі палива у Бєлгороді сталася пожежа. Губернатор області В'ячеслав Гладков звинуватив у цьому Україну. За його словами, удари по нафтобазі були нанесені двома вертольотами Збройних сил України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що він не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про причетність України до пожежі на нафтоскладі у Бєлгороді. За словами дипломата, він не володіє військовою інформацією.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання, чи правда що ВСУ нібито вдарили по нафтобазі у Бєлгороді, заявив, що він не обговорює свої накази як головнокомандувача. Гарант уточнив, що є аспекти, які він обговорює тільки з військовими.