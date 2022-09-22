Буряти веселяться, людей "в'яжуть" посеред вулиці: першу партію росіян мобілізували в РФ

Першу партію росіян мобілізували в РФ / скріншот

На війну проти України з Росії відправляють першу партію резервістів, мобілізований указом Глави кремлівського режиму Володимира Путіна.

У соцмережах почали публікувати відео як відловлювання, так і передислокації росіян на навчальні заходи.

Так, в Якутії мобілізовані йшли до військкомату посміхаючись. Більш того, ніхто них навіть не пручається. Мабуть, вони ще не в курсі, як російське командування ставитися до бурятів. Керівництво місцевих компаній саме роздало повістки своїм робітникам, після чого тих завантажили в автобуси і відправили до місця зборів.

Мобілізація в Якутії / скріншот

"Могилізація" проходить і в інших містах РФ. Росіян відловлюють просто на вулиці.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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