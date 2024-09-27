Британія готова, але є нюанс: Жданов пояснив, хто стоїть на заваді ударів по РФ

Позиція Байдена наштовхує на думку, згідно з якою він має якісь зобов'язання перед Путіним.

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Зняття обмежень "впирається" в позицію Штатів / Колаж: Главред, Фото: Keir Starmer, Arkansas Army National Guard

Останні дні були насичені обговореннями у Британії, США та Україні щодо зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по території країни-агресора Росії. Наразі говорити про можливість отримання далекобійних ракет для цього зарано.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу військовий експерт Олег Жданов. За його словами, причина у тому, що Білий дім наразі очолює Джо Байден.

"Думаю, що поки Джо Байден у Білому домі ми не отримаємо ні дозволів на застосування зброї Штатів углиб Росії, ні ракет. Коли британський міністр Леммі каже, що Лондон веде на цю тему навіть не тактичні, а тактовні переговори з Білим домом, то позиція Байдена наштовхує на думку, згідно з якою має якісь зобов'язання перед Путіним", - пояснив експерт. відео дня

Жданов переконаний, що у випадку зняття обмежень на використання британських Storm Shadow в межах усього їхнього бойового радіусу, Лондон у найкоротші терміни передасть Україні ракети, що летять на 560 кілометрів.

"Британія завжди була за те, щоб якнайсильніше послабити Росію. Але оскільки Байден має зовсім інші погляди на ситуацію, важко сказати, чим завершиться ця дискусія", - додав він.

Експерт вважає, що питання дозволу на удари по РФ та постачання далекобійних ракет в США може вирішитися наступного дня після президентських виборів у Штатах.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дозвіл на удари Storm Shadow по Росії - що відомо

Нагадаємо, що у прес-службі прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера прокоментували питання щодо ймовірності дозволу Україні на застосування ракет Storm Shadow для ударів по цілях у Росії. Там зазначили, що уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з цього питання.

Хоча напередодні видання The Times писало, нібито Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Рішення нібито планували ухвалити в секретно, щоб зберегти елемент несподіванки та максимізувати ефективність першого удару.

Раніше, після того, як Британія та США офіційно не оголосили про зняття обмежень для України на удари далекобійними ракетами по території країни-агресора Росії, п'ять колишніх міністрів оборони Великобританії та її експрем'єр звернулися із закликом до Кіра Стармера, щоб той дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow для ураження цілей на території РФ, навіть без підтримки Штатів.

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