Бійня біля кордону з Україною: що відомо про криваву розправу над "чмобіками" у РФ

У РФ розстріляли десятки військових на полігоні / zonawar.ru

В результаті стрілянини на полігоні в Бєлгородської області, де солдати готувалися до відправки на війну в Україну, вбито 11 осіб і 15 отримали поранення, повідомляє міністерство оборони Росії.

Стверджується, що вогонь по "добровольцях", які готувалися до відправки на фронт, нібито відкрили якісь двоє громадян країни СНД.

Обидва ті хто стріляли, як стверджує міноборони, теж убиті.

Російське міністерство оборони називає подію терактом, але поки не пояснює, як і чому на армійському полігоні опинилися іноземні громадяни, нехай навіть і громадяни країни СНД, зі зброєю в руках.

/ bbc.com

Подробиці бійні в Бєлгородській області

Водночас джерело серед родичів мобілізованих повідомило інтернет-виданню SOTA, що стрілянина сталася на полігоні в селі Солоті Бєлгородської області. Видання повідомляє з посиланням на очевидця інциденту, що постраждалих більше: 22 людини загинули, поранено 16.

За даними джерела видання, нападників було не двоє, а троє: дві людини стріляли з автоматів, один з кулемета. Двох нападників вбили, а одному нібито вдалося втекти.

Додамо, що в Мережі вже опублікували кадри наслідків кривавої бійні на полігоні в Бєлгородській області.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

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