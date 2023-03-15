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Росія розвалиться на частини, в Кремлі обговорюють перенесення столиці з Москви - Данілов

15 березня 2023, 11:39
Країна-окупант Росія не зможе зберегти контроль над своїми територіями, процес розпаду держави вже неможливо зупинити, вважає Олексій Данілов.
Данилов, розпад Росії
Якщо про розпад Росії заговорив вже і Путін - так воно і буде - Данілов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Процес розпаду агресора Росії вже запущено і зупинити його неможливо. Російської держави не буде в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. У Кремлі вже обговорюють перенесення столиці з Москви вглиб країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що розпад Росії вже розпочався і зупинити його неможливо. Доказом такого розвитку подій є і риторика російського директора Володимира Путіна.

За його словами, в Кремлі вже обговорюється можливість перенесення столиця країни-окупанта з Москви вглиб території РФ.

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"Росія фрагментується, РФ не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз говорять про перенесення столиці вглиб носії, і багато інших процесів – вони вже йдуть", - підкреслив Олексій Данілов.

На Росію очікує криза і розпад держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація всередині країни-агресора Росії стає все більш напруженою. Конфлікт між Міноборони окупантів і ватажком ПВК Вагнера посилюється.

Згідно з прогнозом Подоляка, на РФ в найближчі місяці очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що процес розпаду РФ вже запущено. На його думку, потрібно провести роботу, щоб не допустити поширення ядерної зброї.

Крім того, Данілов вважає, що у Росії є особистості, які готові повалити Путіна.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що країна-окупант Росія зазнала серйозних втрат на війні. На думку розвідника, вже за 3 місяці економіка РФ не дозволить їй вести бойові дії проти України.

Дивіться відео Главред - наступ Росії "здується", а Україна в травні перейде в контрнаступ

Війна Росії проти України:

Олексій Данілов війна Росії та України розпад Росії
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