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"Більше, ніж 5 країн Європи": скільки нових танків РФ виробляє щороку

Маріна Фурман
5 грудня 2024, 22:06
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Політик констатував, що Росія залишається найбільшою загрозою для світової безпеки.
Писториус, танк РФ
Скільки нових танків РФ виробляє на рік / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключові тези:

  • РФ виробляє від 1000 до 1500 нових бойових танків щороку
  • Росія залишається найбільшою загрозою для світової безпеки

Країна-агресор Росія повністю перевела свою економіку на військові рейки. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Бундестазі в четвер, передає Укрінформ.

За словами політика, станом на сьогодні РФ виробляє від 1000 до 1500 нових бойових танків на рік.

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"Це більше, ніж є взагалі у розпорядженні п’яти найбільших європейських країн", - зазначив він.

Пісторіус наголосив, що Німеччина має посилювати можливості стримування перед найбільшою загрозою безпеці, яку становить сьогодні Росія.

"Для нас зрозуміло: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки, й так воно залишатиметься в осяжному майбутньому", - підкреслив глава Міноборони.

Виробництво зброї в Росії - останні новини

Нагадаємо, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомляв, що Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети "Орешник", якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада.

Як писав Главред з посиланням на британську розвідку, в Росії, найімовірніше, є тільки кілька ракет "Орешник", які ще не надійшли в серійне виробництво. Ця ракета, найімовірніше, буде набагато дорожчою, ніж інші ракети, які Росія наразі використовує проти України.

Експерт зі зв'язку Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що масштабувати виробництво самих "Шахедів" окупантам вдалося на відносно невеликий відсоток – їх, як і раніше, випускають 500-700 штук.

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Хто такий Борис Пісторіус?

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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танки вторгнення Росії Борис Пісторіус
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