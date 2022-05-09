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"Безсмертний полк" на смітнику: росіяни на параді несли портрети фейкових дідів, які потім викинули

9 травня 2022, 17:02

Учасники ходи прикидалися, що несуть фотографії своїх предків, які воювали. А от після параду ці фото просто викинули на смітник.

Росіяни на параді несли портрети фейкових дідів, які потім викинули/ Соцмережі

На параді до Дня перемоги в Росії учасникам ходи дали нести портрети невідомих їм "дідів", які воювали у Другій світовій війні.

На камеру вони гордо несли фото нібито своїх предків, проте як тільки представник медіа попросив у них розповісти щось про дідів, ті одразу зам’ялися і зізналися, що це не їхні родичі, а невідомі їм люди. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Журналіст російського телеканалу підійшов до колони і запитав у хлопця з портретом: "Хто це, дідусь-прадідусь на фото?", на що отримав відповідь "Це не мій".

Коли ж він запитав в усіх, хто був поруч, чи є тут хтось, хто стоїть з портретом свого дідуся чи прадіда – учасника Другої світової війни, ті тільки мовчали й усміхалися.

Російський журналіст одразу почав виправдовуватися на камеру, начебто це просто "люди-пошуковці", які шукають інформацію про учасників Другої світової війни і виносять їхні портрети на паради, щоб нібито підтримувати про них пам'ять і не дати про них забути.

Проте після параду у мережі з’явилися фото, як портрети дідів з "безсмертного полка" валяються на смітнику. Учасники ходи, які їх несли, після всього просто викинули фотографії.

Викинуті на смітник портрети "дідів, які воювали", з якими йшли учасники параду/ Соцмережі

Парад в Москві і лицемірна промова Путіна

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад. У параді брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Менше було і військових: вони або воюють, або вже лежать в українській землі.

Багато експертів говорили, що кремлівський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії, але цього не сталося. Проте глава Кремля виступив з лицемірною промовою.

Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня. Він наголосив, що Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО – Росію.

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