Авіація РФ не допомогла: армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців - ЗМІ

Російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по позиціях повстанців на околицях Алеппо, підтримуючи уряд Башара Асада, пише Reuters.

https://glavred.net/world/aviaciya-rf-ne-pomogla-armiya-asada-otstupaet-iz-aleppo-pod-davleniem-povstancev-smi-10618844.html Посилання скопійоване

Урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо / Колаж: Главред, фото: t.me/vchkogpu

Коротко:

Війська Асада оголосили про вихід з Алеппо

Авіація РФ уперше із 2016 року завдала ударів по Алеппо

За три дні боїв загинули чи отримали поранення десятки солдатів Асада

Сирійська урядова армія оголосила про "тимчасове виведення військ" із Алеппо після того, як повстанці почали масштабний наступ на місто. Вночі російська авіація вперше з 2016 року здійснила нальоти на райони міста. Про це повідомляє Reuters.

Сирійські військові, які підкоряються диктаторському режиму Башара Асада, пояснили свій відступ перегрупуванням перед прибуттям підкріплень. Військові додали, що вихід із Алеппо пов'язаний із підготовкою контрнаступу з метою повернення міста під контроль уряду.

відео дня

Крім цього, війська Асада стверджують, за останні кілька днів боїв між урядовими військами та повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули чи отримали поранення десятки солдатів.

Авіація РФ вдарила по повстанцях

Російська авіація, що підтримує режим Башара Асада, вперше з 2016 року завдала авіаударів по Алеппо в Сирії, де триває наступ ісламістів, повідомляє Reuters і France 24.

Повстанці заявили, що їхнім передовим підрозділам вдалося увійти до важливих районів Алеппо. За словами джерел у сирійському уряді, 30 російських і сирійських літаків здійснили удари по позиціях повстанців на околицях Алеппо.

Російська авіація, яка базується в Сирії з 2015 року, підтримує уряд Асада в рамках громадянської війни. Reuters зазначає, що наступ повстанців на Алеппо став несподіваним і прорвав багаторічну оборону міста, яку підтримували урядові сили за допомогою Росії та Ірану.

Подробиці боїв за Алеппо

Повстанці на чолі з ісламістами з угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) розпочали масштабний наступ на урядові сили Сирійської арабської армії (САА) у східному Ідлібі та західній частині провінції Алеппо. Після триденних боїв їм вдалося прорватися до міста, яке з 2016 року перебувало під контролем військ Башара Асада.

Повідомляється, що урядові війська не були готові до такої атаки, і деякі підрозділи відступили в Дамаск. За непідтвердженими даними, президент Сирії Башар Асад разом із родиною нібито терміново виїхав до Москви. Як пише Reuters, Росія пообіцяла надати військову допомогу протягом трьох діб.

Ситуація в Сирії - останні новини

Нагадаємо, у Сирії антиурядові угруповання розпочали масштабний наступ на північному заході країни і дісталися міста Алеппо. Після триденних боїв, вони прорвали оборону урядових сил Башара Асада в районах Хамданія, Новий Алеппо та Захра, увійшовши в центр міста. Опозиція також обложила місто Саракіб у провінції Ідліб і захопила понад 50 населених пунктів.

Також 15 вересня бійці ГУР із групи "Хімік" атакували російську військову базу в Сирії на південно-східних околицях Алеппо. База використовувалася для виготовлення та тестування ударних БПЛА, а також для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Як повідомляв Главред, українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Вони завдали удару по аеродрому "Кувейрес", захопленому Росією ще в 2015 році. Спершу знищили комплекс РЕБ, а потім за допомогою дронів вдарили по інших військових об'єктах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред