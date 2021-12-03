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Антивакцинатор, який важко переніс "ковід" і втратив через нього дружину, закликав світ до щеплення

3 грудня 2021, 18:57

Чоловік досі на кисні. Він сильно пошкодував, що не отримав щеплення раніше.

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Американське подружжя, яке було затятим противником вакцинації проти коронавірусу, раптово заразилися "ковідом" і потрапили до лікарні.

В результаті, інфекція забрала життя 40-річної жінки, а сиротами залишилися четверо дітей.

Після цієї трагедії, чоловік покійної переоцінив ситуацію і почав закликати світ отримати щеплення, пише Health.

Незважаючи на те, що американець вже вдома, він все ще на кисні.

"Ми знаємо один одного з 15 років. Ми разом 25 років. Ми одружені 20 років..."- зазначив чоловік покійної.

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При цьому, дочка подружжя - медик. Вона закликала батьків вакцинуватися, але всі прохання були марними.

"Але через те, що неосвічені дурні вирішили поширювати неправдиву інформацію, мої батьки не повірили мені", - написала вона в Facebook.

Батько почув дочку, але, на жаль, було вже дуже пізно.

"Якщо у вас немає щеплення, просто зробіть її. Ледве можу встати з лікарняного ліжка і постійно перебуваю на кисневій трубці... Так що, будь ласка, просто підіть і зробіть це для себе і своїх дітей, щоб бути в безпеці", - написав він.

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Також чоловік написав ще один щемливий пост про своє ставлення до щеплень.

"Так, я був проти щеплень. Так, У мене на сторінці є антивакси. Будьте дорослими, не будьте дурнями, і зрозумійте тепер, як я намагаюся використовувати свою можливість, щоб зв'язатися з кимось і домогтися реальних результатів!"- закликав Джеремі.

Нагадаємо, раніше у Львові померла багатодітна мати, яка була затятою противницею вакцинації від ковіда. Він же її і забрав.

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