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Аналітик розповів про межу запасів зброї і техніки в РФ

26 березня 2023, 14:25
У Росії уже почали використовувати недоторканний запас техніки, адже виробництво обмежене, а на складах стоїть практично "мотлох".
Российский танк, российская техника, Алексей Гетман
Аналітик розповів про межу запасів зброї і техніки в РФ/ Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія має зараз ще відносно великий запас техніки і зброї. Проте у порівнянні з тією кількістю, яка була на початку повномасштабного вторгнення, ці ресурси сильно вичерпалися.

Військова промисловість РФ може виготовляти за рік приблизно 900 бронемашин: 450 танків і 450 бронетранспортерів (БТР) та бойових машин піхоти (БМП). Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Росія уже практично почала використовувати свій недоторканний запас військової техніки.

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"Це означає, що той недоторканний запас, який у принципі не можна задіяти у певних воєнних операціях, тому що армія залишиться просто без техніки і зброї, вони вже використовують. Я думаю, вони це прекрасно розуміють", – сказав Гетьман.

Він зазначає, що на складах країни-агресорки перебуває до 15 тисяч танків. Проте з них повністю придатні до використання на фронті можливо не більше, ніж 3 тисячі танків. А більшість через те, що простояли від 20 до 50 років, уже не підлягають розконсервації. Тому в РФ намагаються із трьох-п’яти таких старих танків скласти хоча б один, щоб відправити його на фронт.

Також аналітик прокоментував ситуацію з ракетами у країні-агресорці РФ. Він зазначає, що у Росії можуть виготовляти не більше, ніж 50 ракет на місяць. Це, зокрема, Х-101, "Калібри", "Іскандери" тощо. Станом на цей час у Росії запаси таких ракет уже практично вичерпані. У порівнянні з початком повномасштабної війни, зараз у РФ таких ракет залишилося близько 15%.

Проте окупанти застосовують не лише далекобійні та високоточні ракети, а й перероблені ракети до ЗРК С-300, С-400. А таких ракет у російських загарбників ще дуже багато – кілька тисяч. За різними оцінками, наявна у них кількість таких ракет може коливатися від 5 до 6 тисяч.

Крім цього, в окупантів є багато планувальних бомб, які стріляють на дальність до 50 кілометрів, сказав аналітик.

Ситуація з військовою технікою в РФ

Раніше заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, що не варто мати ілюзій про "слабкість окупантів", адже їхні старі танки Т-62 не зупиняться перед Leopard 2 просто "від сорому" – їх потрібно буде знищити. Він зазначив, що за рік повномасштабної війни Росія втратила значну частину своєї бронетехніки і дістає зі складів стару. Але старої техніки у неї ще багато.

На початку лютого 2023 року аналітичний проект Oryx зазначав, що під час бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. До списку потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, стосовно яких є фото – та відеоматеріали.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що Збройні сили України досить часто беруть у трофеї російську техніку, яка випускається в обмежених партіях. Таким чином загарбники забезпечують наших захисників рідкісним "ленд-лізом", а самі залишаються ні з чим.

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