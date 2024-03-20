'Абсолютно вирішальний період для України': Туск попередив про нову загрозу

Туск зазначив, що польський уряд готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій, зокрема і до можливої агресії з боку Росії проти країн Європи.

https://glavred.net/world/absolyutno-reshayushchiy-period-dlya-ukrainy-tusk-predupredil-o-novoy-ugroze-10551491.html Посилання скопійоване

Туск зробив важливу заяву щодо війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, УНІАН

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що найближчі півроку будуть вирішальними у контексті російської агресії проти України. Він закликав зробити все можливе для забезпечення України боєприпасами та підготувати захист Європи. Про він заявив на пресконференції у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що усі його міжнародні розмови з різними лідерами зараз націлені на те, як підготувати Європу до можливої агресії. Ці розмови відбуваються на рівні Брюсселя, Веймарського трикутника, Вишеградської групи та зі скандинавськими країнами.

"Ми не знаємо, на скільки відсотків ця загроза реальна, але вона точно реальна. Йдеться про 10% чи 80%, але вона є, і жодна країна не може собі дозволити ігнорувати цю загрозу, особливо коли усі союзники лише про це говорять",- наголосив Туск. відео дня

Туск додав, що його уряд зосереджується на підготовці Польщі до будь-якого можливого сценарію розвитку подій.

"Це стосується і бомбосховищ і обмундирування і підтримки для військ тероборони, цивільного захисту, критичної інфраструктури", - наголосив Туск.

Він відзначив, що уряд буде накопичувати запаси та перенаправляти кошти на різні заходи, пов'язані з російською агресією. Туск також підкреслив, що найближчі півроку будуть "абсолютно вирішальними", тому необхідно надіслати в Україну якнайбільше боєприпасів і налагодити їхнє виробництво в середині країни. Він зауважив, що в цьому контексті Польща діє дуже активно.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Допомога ЄС для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни Європи бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій та можливої військової агресії з боку Росії. Водночас, він підкреслив важливість постачання до України зброї та боєприпасів.

18 березня Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу остаточно ухвалила рішення про виділення додаткових €5 млрд на військову допомогу Україні через Європейський фонд миру.

З 1 лютого 2024 року Європейський Союз одноголосно проголосував за пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Про це повідомив Голова Європейської ради Шарль Мішель.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред