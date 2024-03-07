'Епоха миру скінчилася': Туск звернувся до лідерів Європи з серйозною заявою

Європа живе у передвоєнні часи, потрібно вірити у свою силу, оскільки на карту поставлено майбутнє нашої цивілізації, заявив прем'єр-міеістр Польщі.

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Туск закликає європейських лідерів до рішучих кроків / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 окрема бригада морської піхоти, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Європейські лідери повинні бути рішучішими, оскільки "епоха миру скінчилася". Зараз Захід живе у "передвоєнний час", а Україна - в умовах найжорстокішої війни. Про це прем'єр-міністр Польщі сказав у своїй промові на з’їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті, пише RMF24.

"Часи блаженного миру закінчилися. Повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи - в передвоєнну добу. Для деяких наших братів це вже навіть не довоєнна епоха, а період повномасштабної війни в її найжорстокішій версії , - сказав польський прем'єр-міністр, маючи на увазі Україну.

За його словами "немає жодних об'єктивних причин капітулювати перед злом". Туск зазначив, що Європа має всі необхідні засоби, щоб протидіяти російській агресії.

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"Сьогодні ми повинні чітко сказати, що ми стоїмо перед простим вибором - або ми беремо на себе боротьбу, щоб захистити наші кордони, нашу територію, наші принципи, і, як наслідок, наших громадян і майбутні покоління, або ми впадемо", - сказав глава польського уряду.

Також Туск закликав лідерів країн Європи "повірити у власні сили". ЄС має вжити рішучі кроки в оборонному секторі.

"Ми не можемо продовжувати живитися ілюзіями. Ніхто не зніме з нас відповідальності за боротьбу за нашу безпеку та наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та нашої єдності. Потенціал Європи в економічному, фінансовому, демографічному та моральному вимірах - більший, ніж потенціал тих, хто нападає на нас", - наголосив він.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Допомога Україні у війні проти РФ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив під час зустрічі з політичними лідерами, що у допомозі Україні немає більше "червоних ліній". Деякі депутати розкритикували Макрона за його заяви та назвали їх "безвідповідальними" і "надзвичайно небезпечними".

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що євроінституції, сформовані за результатами виборів до Європарламенту, мають створити Оборонний союз протягом наступних п'яти років. також вона закликала до більших витрат на оборону ЄС, спрямованих на відновлення та модернізацію збройних сил країн-членів та підтримку України.

Як повідомляв Главред, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну. Однак глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що війська західних країн не будуть залучені до бойових дій.

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