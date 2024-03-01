$18 млн нададуть африканській країні: Угорщина цинічно відмовилась допомагати Україні

Направлення коштів на озброєння для України суперечить позиції Будапешта, заявив Петер Сіярто.

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Венгрия отказалась выделить 18 миллионов долларов на оружие для Украины / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Угорщина не надаватиме 18 мільйонів доларів на зброю для України. Натомість ці кошти передадуть збройним силам африканської країни Чад. Про це заявив угорський міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто під час своєї пресконференції.

"Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - заявив угорський міністр.

Угорщина відмовилась виділяти такі кошти для України, оскільки ті пішли б на оплату озброєння, зазначив очільник угорського МЗС.

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Сіярто пояснив рішення тим, що Будапешт нібито вважає мирне вирішення "конфлікту" в Україні пріоритетним. Він додав, що направлення коштів на озброєння для України протистоїть позиції Угорщини, тому їх направлять на підтримку безпеки та стабільності в Чаді.

Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

Антиукраїнська позиція Угорщини

Нагадаємо, скандально відомий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає закрити європейський аграрний ринок для української продукції, стверджуючи, що вона порушує правила та українські фермери отримують переваги.

Також тлідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі відкрито заявив про намір окупувати Закарпаття, якщо Україна "впаде". Він звинуватив США й Сороса у війні в Україні та висловив намір "претендувати на Закарпаття", якщо державність України буде під загрозою.

Крім цього, ще в 2020 році зʼявлялась інформація про переговори угорського премʼєра Віктора Орбана з Кремлем щодо окупації Закарпаття.

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