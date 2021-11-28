Свято наближається: яку ялинку краще обрати - справжню або штучну

Яку ялинку вибрати на Новий Рік? / Фото Reuters

Напередодні новорічних свят багато хто задається питанням - яку ялинку краще придбати, справжню ялину або сосну, або ж штучне дерево.

Однозначної відповіді на це питання немає. У того й іншого варіанту є і свої плюси, і свої мінуси, це особистий вибір кожного.

Плюс живого дерева

Основний плюс живого дерева, це звичайно ж, неповторний аромат хвої і зимового лісу. При виборі між ялиною і сосною, частіше вибирають сосну. У неї більш насичений аромат, та й простоїть вона довше, ніж ялина. Недолік у ялинки - гнучкі гілки. Не слід на неї вішати зайві важкі прикраси.

Недолік справжніх ялинок

Головний недолік справжніх дерев - їхня недовговічність. Тому слід приділити увагу вибору дерева і забезпечити правильний догляд, тоді ялинка зможе довше прикрашати приміщення і радувати око.

Купувати дерева потрібно на спеціальних майданчиках, або в розплідниках. Такі дерева вирощуються спеціально для продажу і їхня вирубка не завдає шкоди природі.

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Плюс штучної ялинки

Головним же плюсом штучного дерева є те, що воно прослужить не один й не два роки. Зараз в магазинах можна придбати штучні ялинки самих різних розмірів, висоти і відтінків. Виготовляються такі дерева з різних матеріалів. Як правило це пластик, пвх і гума. При виборі штучного дерева важливо звернути увагу на запах, він не має бути різким і сильним, крім того, сід перевірити цілісність і надійність конструкції.

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У деяких популярних супермаркетах в Україні штучні сосни висотою 1.20 см, можна придбати в районі 600 гривень, вони пухнасті і об'ємні. У той же час ялинки такої ж висоти можна знайти всього за 79 гривень, вони більш стрункі і яскраво зелені. Все залежить від якості, побажань і кишені покупця.

Штучні ялинки можна придбати також в інтернет-магазинах, ціни там залежать від висоти деревця і його якості. Підібрати ялинку можна за будь-якою прийнятною ціною.

Деякі українці й зовсім не ставлять вдома ялинки, а радіють ялинкам, які ростуть в парках, висаджують їх у дворах.

Раніше Главред писав про те, що в Києві встановлять унікальну ялинку до Новому році 2022. Як кажуть організатори, такого ще ніколи не було.

Тематика новорічного свята в столиці - народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого Сімейства. Однак сцени і концерту на площі не буде.