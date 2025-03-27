Чого чекати на фронті у найближчі місяці: боєць розкрив плани Росії

Загарбники спробують просуватися відразу на трьох ділянках фронту.

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Український захисник спрогнозував дії окупантів на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

До початку літа армія РФ спробує просунутися якомога далі на фронті

Росіяни намагаються знаходити слабкі місця в обороні ЗСУ

Прорив до Костянтинівки, Покровськ та Торецьк - основні цілі окупантів

Кремль не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, тому завдання окупаційної армії на весну та на початок літа - просунутися якомога далі на фронті. Не обовʼязково в Донецькій області, росіяни можуть активніше вести бої у Херсонській або Запорізькій областях. Про це заявив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко, цитує Радіо Свобода.

За словами бійця, противник намагається знаходити слабкі місця і туди спрямовувати свою ударну міць.

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"У них стандартна практика - де тонко, там рветься", - сказав він.

Самойленко впевнений, що найбільш очевидними цілями для російських військ на даний момент є Торецький напрямок, прорив до Костянтинівки та Покровська.

Український захисник зазначає, що ворог, ймовірно, буде накопичувати велику кількість бронетехніки та механізованих підрозділів. Таким чином над ЗСУ може нависнути проблема.

"Потрібно розуміти, що тактика противника щодо економії своїх сил шляхом використання (взимку - Главред) імпровізованої техніки може принести свої плоди. Однак лінія фронту зараз стабілізована. Усі основні маршрути перебувають під вогневим контролем і намір противника приховано накопичити свої сили не пройде непоміченим, ми в готовності", - пояснив Самойленко.

Офіцер додає, що ворог може вести активні наступальні дії протягом 2-3 місяців, після чого йому буде необхідний час для перегрупування.

"Поповнення, а можливо підведення армійських резервів, нових дивізій тощо. Власне, це те, що ми зараз бачимо на фронті. Це те, що зараз відбувається", - резюмував Самойленко.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, армія країни-агресора Росії знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, які використовувались на початку активної фази наступальної кампанії. За словами начальника пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Миколи Коваль, окупанти намагаються штурмувати українські позиції під прикриттям дронів.

Пізніше військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов розповів, що ЗСУ витіснили сили РФ з позицій на Покровському напрямку. За його даними, українським бійцям вдалося перебити логістику РФ та просунутися вперед у декількох місцях. Одна з таких точок знаходиться в районі населеного пункту Котлине, де окупанти намагалися перерізати важливу для українського угруповання дорогу на Покровськ.

Нещодавно Главред з посиланням на військового експерта Валерія Рябих писав, що на Запорізькому напрямку армія країни-агресорки Росії посилює свій тиск на українських військових, збільшуючи кількість атак.

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