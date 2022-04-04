У окупантів віджали боєприпаси: українські селяни допомагають ЗСУ ризикуючи життям

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Прості українські селяни, незважаючи на смертельну небезпеку, нерідко виявляють справжню мужність, чинячи опір російським військам на окупованій території.

У селі Перемога Баришівського району Київської області місцева жительки вкрала у солдатів РФ боєкомплект прямо під час окупації. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

Зазначимо, що українка дочекалася звільнення свого села і потім передала ящик з боєприпасами українським військовим.

"Вони мене могли вбити, але я вкрала у них патрони для нашої армії", - розповіла жінка про свій вчинок.

Додамо, що український військовий, який оглянув боєкомплект, уточнив, що трофеєм стали постріли гранатометні ВОГ-25.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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