Війна в Україні: скільки ворожих літаків вже збили ЗСУ

Повітряні Сили України збили понад 200 літаків і вертольотів

Повітряні сили ЗСУ від початку вторгнення Росії збили понад 200 ворожих літаків і вертольотів, а також десятки безпілотників і крилатих ракет. Українська авіація продовжує завдавати ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів.

"За 25 днів російські окупанти зазнали серйозних втрат як на землі, так і в небі - 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників і крилатих ракет", - йдеться в повідомленні Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

За день, 20 березня, українські зенітники знищили один літак, чотири БПЛА і дві крилатих ракети. Відзначається, що інтенсивність ворожих нальотів знижується другу добу. Останнім часом окупанти стали частіше використовувати безпілотники для фіксації результатів ракетно-бомбових ударів по території України

Протягом сьогоднішнього дня по наземних цілях успішно відпрацювала ударна Авіація. Бомбардувальники Су - 24М і штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбові удари по скупченню техніки і живій силі противника.

Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - дордав полонений.