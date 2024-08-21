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Все буде марно - Bloomberg про заборону ЗСУ бити західною зброєю на Курщині

Степан Гафтко
21 серпня 2024, 22:26
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Якщо захід не дозволить Україні бити далекобійним озброєнням по цілях в РФ, то вигода Курської операції буде втраченою.
Все буде марно - Bloomberg про заборону ЗСУ бити західною зброєю на Курщині
Західні F-16 в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

На думку аналітиків, якщо операція в Курській області не активізує зусилля західних країн, або хоча б не вплине на дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії, то всі стратегічні можливості наступу на Курщину будуть марними. Про це повідомили аналітики видання Bloomberg.

Раніше також президент України Володимир Зеленський заявляв, що операція в Курській області взагалі була б непотрібною, якщо б раніше західні партнери України дали дозвіл бити своєю зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії.

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У Bloomberg зазначають, що слова Зеленського не безпідставні і хорошим результатом операції на Курщині буде дозвіл союзників бити з території України по російським об'єктам. Якщо це станеться, то операція матиме військовий успіх, послабивши тиск на фронт, який повільно прогинався.

"Поки що це не працює. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи разом різношерсте угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ. Але фокус може бути в деякому сенсі невірним", - пише оглядач Марк Чемпіон.

Також аналітик каже, що всі сторони, включаючи Зеленського, знають, що ця війна рано, чи пізно закінчиться за столом переговорів. Проте, важливим є питання, хто буде ініціатором і на чиїх умовах проходитимуть ці переговори.

"Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах, і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети. У них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіусу дії", - додав аналітик.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше експерт Олег Жданов заявив, що Путіна мало цікавлять курські території і він готовий пожертувати ними, щоб не послабити наступу на Україну.

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська роблять "наступні кроки" на території Курської області та поповнюють обмінний фонд.

Раніше стало відомо, що дрони в черговий раз атакували аеродром "Савалейка" та могли знищити до 25% носіїв ракет "Кинджал" та інші літаки.

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Bloomberg Збройні Сили України Бої в Курській області
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