Влада Ірпеня вигадала, як поновити сполучення з Києвом

В Ірпені постоять тимчасовий міст / facebook.com/markushinoleksa

Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів щодо облаштування на виїзді з міста мосту, який дозволить відновити автомобільне сполучення зі столицею України.

За інформацією міського голови у Facebook, Ірпінь поступово відновлюється після звільнення від російських окупантів. У співпраці з обласною владою місто незабаром відновить переправу на шляху до Києва.

"Сьогодні поруч зі зруйнованим мостом у Романівці почали робити насип для облаштування тимчасового мосту. Завдяки цьому відновлення Ірпеня і відновлення комунікацій в місті значно прискориться", - написав Маркушин.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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